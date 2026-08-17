Lluvias e inundaciones en el país: Indecopi advierte a buses y aerolíneas que deben reembolsar pasajes a pasajeros afectados

Ante cancelaciones o cambios en vuelos, aerolíneas y agencias deben comunicar las modificaciones y ofrecer reembolsos o transferencias de pasajes afectados por el mal tiempo. | Foto: Andina/Composición LR

Ante cancelaciones o cambios en vuelos, aerolíneas y agencias deben comunicar las modificaciones y ofrecer reembolsos o transferencias de pasajes afectados por el mal tiempo. | Foto: Andina/Composición LR

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Las personas cuyos viajes resulten afectados por las lluvias intensas e inundaciones registradas en distintas regiones del Perú pueden solicitar alternativas a las empresas de transporte, según corresponda. El Indecopi recordó este lunes 17 de agosto que tanto las compañías terrestres como las aerolíneas tienen obligaciones frente a sus pasajeros ante cambios derivados de esta situación.

El pronunciamiento se produce mientras diferentes zonas del país afrontan complicaciones relacionadas con las precipitaciones. La entidad precisó que los usuarios deben recibir información oportuna sobre modificaciones en sus servicios y, dependiendo del tipo de transporte, pueden acceder a opciones como la devolución del dinero, postergación o transferencia de sus boletos.

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¿Cómo solicitar el reembolso de pasajes por lluvias y qué deben ofrecer buses y aerolíneas?

En el caso del transporte terrestre, las empresas deben mantener informados a sus pasajeros acerca de las condiciones de las carreteras antes del desplazamiento. Esta obligación busca que los usuarios conozcan la situación de las vías y que los viajes se desarrollen bajo condiciones que resguarden su seguridad.

Cuando las circunstancias lo ameriten, los pasajeros podrán acceder a la postergación del viaje, endoso del pasaje o devolución del monto pagado, de acuerdo con lo señalado por el Indecopi.

Para los vuelos, las obligaciones alcanzan tanto a las aerolíneas como a las agencias de viaje. Estas deben comunicar claramente las cancelaciones o reprogramaciones de las rutas afectadas y mantener disponibles sus canales de atención. Si el boleto finalmente no es utilizado, el pasajero podrá solicitar el reembolso. En los casos de reprogramación, también deberá existir la posibilidad de endosarlo o transferirlo cuando corresponda.