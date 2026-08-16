Trasladan a 16 jóvenes de alto riesgo del Centro Juvenil de Lima al penal de máxima seguridad en Ancón

La operación se realizó coordinadamente con agentes de seguridad del PRONACEJ, efectivos policiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de la Policía Nacional del Perú (PNP). | Composición LR | PRONACEJ

La operación se realizó coordinadamente con agentes de seguridad del PRONACEJ, efectivos policiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de la Policía Nacional del Perú (PNP). | Composición LR | PRONACEJ

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El Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) trasladó a 16 jóvenes infractores considerados de alto riesgo desde el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) Lima hacia el Anexo III Ancón II, establecimiento catalogado por la institución como el de mayor seguridad del país para este tipo de población.

La medida forma parte del Plan Integral de Deshacinamiento y Seguridad que ejecuta PRONACEJ para reorganizar los centros juveniles, reducir los niveles de sobrepoblación y mejorar las condiciones de seguridad. El traslado se realizó con la participación de agentes de seguridad del programa, efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y miembros de la Policía Nacional.

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¿Por qué trasladaron a los 16 jóvenes?

De acuerdo con PRONACEJ, los jóvenes cumplen medidas socioeducativas de internación por infracciones de alta gravedad vinculadas a homicidio asociado a sicariato, extorsión, violencia sexual, tenencia ilegal de armas, robo agravado y trata de personas.

La decisión de trasladarlos también responde a una evaluación individual de sus perfiles de riesgo. Durante su permanencia en el CJDR Lima, algunos registraron reiterados intentos de participar en reyertas, conductas violentas y el ingreso de objetos prohibidos.

Según la institución, su reubicación permitirá contar con mayores condiciones de control y seguridad, además de facilitar una intervención socioeducativa acorde con el nivel de riesgo de cada interno.

"El objetivo no es únicamente reubicarlos, sino garantizar que reciban una atención acorde a sus necesidades. Estamos tomando decisiones que priorizan la seguridad y el orden, sin descuidar su tratamiento", señaló Luis Vega, director ejecutivo de PRONACEJ.

Buscan evitar el 'contagio criminógeno'

Uno de los objetivos de la medida es reducir un efecto asociado al hacinamiento que PRONACEJ denomina contagio criminógeno. Este concepto hace referencia a la posible influencia negativa que pueden ejercer jóvenes de mayor edad y con perfiles de alto riesgo sobre adolescentes que permanecen internados en espacios sobrepoblados.

La institución sostiene que separar a los internos de acuerdo con su edad, perfil y nivel de riesgo permitirá recuperar el control de los ambientes y generar mejores condiciones para los programas de rehabilitación y reinserción social.

La intervención no se limita a los traslados. En el propio CJDR Lima se encuentra en la etapa final la remodelación de uno de sus principales patios. La obra permitirá habilitar nuevos espacios y reorganizar la distribución de los internos de acuerdo con sus características y niveles de riesgo.

PRONACEJ acelera plan contra el hacinamiento

A treinta días del inicio del Plan Integral de Deshacinamiento, PRONACEJ asegura haber alcanzado resultados que estaban previstos inicialmente para los primeros tres meses de ejecución.

Uno de los principales avances es la elaboración y presentación de 240 de los 300 expedientes de adolescentes internos que se proyectó presentar ante las cortes superiores de justicia para solicitar la variación de sus medidas de internamiento por libertad o semilibertad.

Como resultado de este proceso, 33 adolescentes ya egresaron de los centros juveniles o continúan su proceso de reinserción social mediante los Servicios de Orientación al Adolescente (SOA).

La estrategia también incorpora asistencia legal. PRONACEJ inició jornadas de asesoría jurídica en los centros juveniles de Huancayo, Chiclayo y Arequipa, con la intención de ampliar progresivamente este servicio al resto de establecimientos.

La entidad señala que estas acciones buscan reducir el hacinamiento, recuperar el control de los centros juveniles y garantizar que los adolescentes e infractores reciban atención especializada en ambientes más seguros y ordenados.