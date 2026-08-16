Naldy Saldaña aseguró que sus compañeras de La Bella Luz estaban al tanto del calvario que vivía con César Sánchez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Naldy Saldaña aseguró que sus compañeras de La Bella Luz estaban al tanto del calvario que vivía con César Sánchez. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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Naldy Saldaña reapareció en televisión como invitada de 'El Reventonazo de la Chola' y habló sobre la difícil experiencia que atravesó durante su etapa en La Bella Luz. La cantante recordó la denuncia por tocamientos indebidos que presentó contra César Sánchez Chavesta, quien se desempeñaba como director musical de la agrupación.

Durante la conversación, la intérprete también se refirió a sus antiguas compañeras y a las declaraciones que surgieron después de la polémica. Visiblemente afectada, la intérprete de 'Amor ilegal' aseguró que algunas integrantes conocían lo que estaba viviendo e incluso se comunicaron inicialmente con ella para expresarle su respaldo. Por ello, manifestó su decepción al escuchar posteriormente que nadie habría estado al tanto de la situación.

Naldy Saldaña desmiente a sus excompañeras de La Bella Luz

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Naldy Saldaña fue consultada sobre si alguna de sus compañeras de La Bella Luz había mantenido comunicación con ella después de que se conociera su denuncia contra César Sánchez. La cantante no pudo contener las lágrimas al recordar las reacciones que recibió en ese periodo.

Según relató, algunas integrantes sí se acercaron a ella mediante mensajes y, al comienzo, le expresaron su apoyo. Sin embargo, la artista cuestionó que posteriormente se afirmara que nadie conocía lo que estaba ocurriendo.

"En todo ese tiempo, sí. Algunas me escribieron. Al principio dándome su respaldo", contó la cantante de cumbia durante el programa. Luego expresó su tristeza porque algunas personas aseguraran que desconocían la situación, pese a que, según su relato, varias trabajaban diariamente en el mismo entorno.

Naldy Saldaña sostuvo que quienes integraban La Bella Luz estaban al tanto de lo que sucedía. "Lamentablemente, todos somos testigos porque todos trabajábamos ahí", afirmó con evidente decepción al recordar aquellos momentos.

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Naldy Saldaña no volverá a La Bella Luz

Aunque Óscar Junior, conocido como 'Senderito', había señalado que las puertas de La Bella Luz permanecían abiertas para Naldy Saldaña, la artista descartó cualquier posibilidad de regresar a la agrupación. Su decisión está relacionada con la manera en que sintió que fue tratada durante la etapa posterior a su denuncia.

Sin embargo, reconoció que su paso por el grupo de cumbia fue importante para su crecimiento profesional. “Yo aprendí, crecí, gané mucha experiencia artísticamente”, manifestó.