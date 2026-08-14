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La Comunidad Campesina de Tinco, en la provincia de Yauyos, mantiene un paro indefinido y el bloqueo de la vía Chupaca-Yauyos en protesta contra Sociedad Minera Corona, empresa del grupo Alpayana. Los comuneros denuncian el incumplimiento de una serie de compromisos relacionados con el uso de terrenos comunales, contratación de servicios, oportunidades laborales y asuntos ambientales.

La medida de fuerza comenzó el domingo 9 de agosto y ya lleva cinco días. Los pobladores colocaron piedras y otros obstáculos en la carretera de acceso a la operación minera para restringir el tránsito de vehículos vinculados con la compañía.

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Sin embargo, el conflicto se arrastra desde hace más de un año. Tinco sostiene que participó en diversas reuniones y mesas de trabajo con representantes de la empresa, pero que estas no permitieron resolver sus principales reclamos.

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Reclaman pago por terrenos comunales

Uno de los principales puntos de controversia es el uso de una faja de terreno comunal por donde pasa la carretera de acceso a la mina. Wilmer Juan de Dios, comunero de Tinco, afirmó que la comunidad delimitó el terreno y sostiene que la empresa habría reconocido la propiedad comunal. No obstante, señaló que Alpayana considera que el asunto ya fue solucionado, posición que la comunidad rechaza.

"Ellos aducen que ya hemos arreglado, pero no es cierto", manifestó. La comunidad reclama una contraprestación por el uso de estos terrenos y considera que este es uno de los compromisos pendientes que motivaron la protesta.

ECOSEM cuestiona contratos otorgados a terceros

Otro punto de tensión está relacionado con ECOSEM Tinco, empresa comunal que brinda servicios a la operación minera. Según la comunidad, Alpayana debería otorgar mayores oportunidades de contratación a ECOSEM para que los beneficios económicos de la actividad minera también alcancen a la población local.

Entre los reclamos figura el servicio de hotelería, lavandería y mantenimiento menor, cuya adjudicación, según Tinco, debía concretarse el 1 de mayo de 2026, pero finalmente no fue otorgada a la empresa comunal.

También cuestionan la contratación del servicio de camiones cisterna. La comunidad señala que ECOSEM reajustó su propuesta económica y pidió flexibilizar el requisito de antigüedad de sus unidades, pero el servicio terminó siendo asignado a terceros.

Tinco cuestiona además que otras empresas estén operando con vehículos que, según su versión, superarían los parámetros de antigüedad que inicialmente se habrían exigido a ECOSEM.

Reclamos llevan más de un año

En una carta enviada al Ministerio de Energía y Minas (Minem) el 1 de julio, la Comunidad Campesina de Tinco y ECOSEM detallaron los compromisos que consideran pendientes.

Entre ellos figuran los casos de Cabecera de Vado, el proyecto Titimina, el Fondo de Responsabilidad Social, Camino Real, el Plan de Relaciones Comunitarias, los monitoreos ambientales y la participación de la comunidad en el MEIA-d.

La comunidad sostiene que las reuniones sostenidas durante más de un año no produjeron resultados concretos y que ello generó una pérdida de confianza en los representantes de Relaciones Comunitarias de Alpayana. Por ello, Tinco plantea que las próximas conversaciones incluyan a representantes de mayor nivel dentro del grupo empresarial.

La Asamblea General Extraordinaria realizada el 31 de mayo acordó expresar su disconformidad con los incumplimientos atribuidos a la compañía, exigir la atención de los compromisos pendientes y considerar agotados los espacios de diálogo desarrollados hasta entonces.

Empresa no acudió a reunión convocada por el Minem

Este miércoles se tenía prevista una reunión entre representantes de Tinco y Alpayana, convocada por el Ministerio de Energía y Minas. Según Wilmer Juan de Dios, los representantes de la empresa no acudieron a la cita.

La ausencia impidió que se concrete el diálogo y los comuneros advirtieron que podrían radicalizar su medida de protesta. Previamente, la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana del Minem había trasladado a Alpayana los planteamientos de Tinco y solicitado una respuesta para realizar el seguimiento institucional.

El ministerio también había convocado a la empresa a una reunión virtual para el 14 de julio, con el objetivo de abordar los reclamos de la comunidad.

Tinco asegura que no busca paralizar la minería

La comunidad sostiene que su protesta no busca impedir la actividad minera. En su pronunciamiento, afirmó estar a favor de una minería responsable, pero exigió respeto por sus derechos territoriales, el cumplimiento de los compromisos asumidos y mayores oportunidades de desarrollo para la población y ECOSEM.

Asimismo, pidió atención a sus preocupaciones ambientales y planteó la intervención del Minem, Ministerio del Ambiente, OEFA, Senace, ANA y la Defensoría del Pueblo.

Mientras continúe el bloqueo, el conflicto entre Tinco y Sociedad Minera Corona permanece sin una salida consensuada y con la comunidad advirtiendo nuevas medidas de fuerza si sus reclamos no son atendidos.