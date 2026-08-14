Es falso que este video muestre un enfrentamiento entre la Policía y pobladores durante las protestas en Pucallpa: las imágenes son de un operativo en Lambayeque

LO FALSO:

Un video muestra los enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional y pobladores durante las recientes protestas en Pucallpa por el incremento del precio de los combustibles.

LO VERDADERO:

El video es antiguo y no corresponde a las protestas en Pucallpa. Las imágenes fueron grabadas en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Lambayeque.

El registro original muestra un operativo policial en el pueblo joven San José Obrero, donde agentes de la Policía Nacional ejecutaban un mandato judicial para retirar a pobladores asentados en la zona desde hacía aproximadamente 25 años.

En los últimos días, en el marco de las protestas registradas en Pucallpa por el incremento del precio de los combustibles, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y un grupo de pobladores. Las publicaciones que difundieron el registro lo presentaron como evidencia de los disturbios ocurridos recientemente en la ciudad y lo acompañaron con mensajes como “Pucallpa arde”. Sin embargo, una revisión de las imágenes permitió determinar que el video es antiguo y no corresponde a estas manifestaciones.

Hallazgos de la verificación

El registro presentaba algunos indicios que permitían cuestionar que las imágenes hubieran sido grabadas en Pucallpa. En particular, no se aprecia la vegetación característica de esta ciudad amazónica. Además, al revisar el fondo de la escena, se identificó un mural con el nombre de Lucho Herrera, candidato a la alcaldía del distrito de José Leonardo Ortiz. Este elemento permitió establecer una pista concreta sobre la ubicación de los hechos.

El video muestra un lugar árido. Foto: Facebook

Mural con el nombre de un político de la zona. Foto: Facebook

Con esta información, se pudo identificar que las imágenes fueron grabadas en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque. A partir de ello, se realizaron búsquedas con palabras clave relacionadas con disturbios y enfrentamientos entre la Policía y pobladores en dicho distrito. Esto permitió localizar el registro original y establecer el contexto en el que fueron grabadas las imágenes.

Video publicado con el contexto original. Foto: Facebook

El video corresponde a un operativo en el pueblo joven San José Obrero, donde agentes de la Policía Nacional intentaron desalojar a pobladores asentados en la zona. De acuerdo con la información proporcionada sobre el operativo, los agentes cumplían un mandato judicial que ordenaba el retiro forzoso de pobladores que se habían afincado en el lugar aproximadamente 25 años atrás y que no habían logrado sanear legalmente la posesión de los terrenos ubicados en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Por tanto, las imágenes no corresponden a las recientes protestas registradas en Pucallpa por el incremento del precio de los combustibles, sino a un operativo policial ocurrido anteriormente en Lambayeque.

Conclusión

Se difundió un video que presenta un enfrentamiento entre policías y pobladores como si correspondiera a las recientes protestas en Pucallpa por el alza del precio de los combustibles. Sin embargo, la revisión de las imágenes permitió identificar elementos que ubicaron los hechos en José Leonardo Ortiz, Lambayeque, y la búsqueda del registro original confirmó que corresponde a un operativo policial de desalojo en el pueblo joven San José Obrero. Por ello, el video es antiguo y fue difundido fuera de contexto.