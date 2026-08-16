Indonesia eleva a 53 los muertos por el terremoto de magnitud 7,7 que dejó graves daños en la isla de Flores

El terremoto en Indonesia dejó 53 muertos y 135 heridos en la isla de Flores, según el último balance oficial | AFP

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Las autoridades de Indonesia elevaron a 53 el número de fallecidos y a 135 el de heridos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa de la isla de Flores el sábado. La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD) reportó víctimas mortales en los distritos de Manggarai (25), Manggarai Oriental (20), Sikka (4), Ende (2), Nagekeo (1) y Manggarai Occidental (1), mientras equipos de rescate continúan la búsqueda entre los escombros.

El epicentro se ubicó unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, cerca de las 6.00 de la mañana hora local. "El impacto ha sido significativo", indicó en un comunicado el gobernador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena, quien detalló que viviendas e instalaciones públicas sufrieron daños y las actividades comunitarias quedaron interrumpidas. El Gobierno Provincial tramita un decreto de estado de emergencia por 14 días, medida ya adoptada en las regencias y ciudades afectadas.

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Más de 5.000 personas siguen evacuadas en Flores

Unas 5.000 personas huyeron de sus hogares, de acuerdo con Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres BNPB. Los sobrevivientes permanecen en polideportivos y otros puntos de evacuación, donde, según Berton, "necesitan urgentemente" artículos de primera necesidad.

"Necesitamos comida, bebida, medicamentos y pañales para los niños", relató a la AFP Umri, poblador de la aldea Nangahale, en la costa norte de Flores. El hombre, de 55 años, pasó 24 horas en una colina por temor a regresar a su vivienda. En el pueblo de Kisol, Bertolomeus Tiga, de 42 años, contó que su casa se derrumbó y que "todavía no ha llegado ninguna ayuda". El gobierno indonesio envió 50.000 paquetes de asistencia, equivalentes a 275 toneladas, hacia la zona afectada.

Réplicas y daños complican las labores de ayuda

Al sismo principal le siguieron 341 réplicas, lo que dificulta las tareas de los equipos de emergencia. La BPBD contabilizó 914 viviendas con daños graves, 126 moderados y 317 con afectaciones menores. También resultaron perjudicados 93 centros educativos, 36 centros de salud y 38 oficinas gubernamentales.

Fathur Rahman, responsable de los servicios de rescate, informó a la AFP que no se han reportado personas sepultadas o desaparecidas. "Por ahora nos concentramos en los esfuerzos de búsqueda", señaló. La Cruz Roja Internacional adelantó preparativos para llevar ayuda a los albergues temporales, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció el apoyo de los satélites Copernicus para las tareas de rescate.

Flores revive el temor por el terremoto de 1992

El repliegue del mar tras el sismo llevó a los habitantes a huir hacia zonas altas, ante el temor de un tsunami. Se registraron olas de hasta 1,6 metros en algunas costas, según el servicio meteorológico indonesio, aunque la alerta fue levantada horas después.

Nurhidayati, de 55 años, pasó la noche en una colina junto a otros vecinos. "Sigo aterrorizada, mi corazón late fuerte al recordar el temblor del sábado... estoy muy asustada, traumatizada por el terremoto de 1992", contó a la AFP. Aquel sismo, también de magnitud 7,7, desató un tsunami que dejó unos 2.500 muertos en la isla, ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico.