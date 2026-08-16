HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Indonesia eleva a 53 los muertos por el terremoto de magnitud 7,7 que dejó graves daños en la isla de Flores

Las labores de rescate en Flores avanzan bajo condiciones difíciles después del terremoto en Indonesia. El sismo fue seguido por 341 réplicas y dejó más de 1.300 viviendas con distintos niveles de daños.

El terremoto en Indonesia dejó 53 muertos y 135 heridos en la isla de Flores, según el último balance oficial
El terremoto en Indonesia dejó 53 muertos y 135 heridos en la isla de Flores, según el último balance oficial | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Las autoridades de Indonesia elevaron a 53 el número de fallecidos y a 135 el de heridos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa de la isla de Flores el sábado. La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD) reportó víctimas mortales en los distritos de Manggarai (25), Manggarai Oriental (20), Sikka (4), Ende (2), Nagekeo (1) y Manggarai Occidental (1), mientras equipos de rescate continúan la búsqueda entre los escombros.

El epicentro se ubicó unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, cerca de las 6.00 de la mañana hora local. "El impacto ha sido significativo", indicó en un comunicado el gobernador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena, quien detalló que viviendas e instalaciones públicas sufrieron daños y las actividades comunitarias quedaron interrumpidas. El Gobierno Provincial tramita un decreto de estado de emergencia por 14 días, medida ya adoptada en las regencias y ciudades afectadas.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: La nueva capital que se construye desde cero en la selva: costará 33.000 millones y tendrá espacio para 1,9 millones de personas

lr.pe

Más de 5.000 personas siguen evacuadas en Flores

Unas 5.000 personas huyeron de sus hogares, de acuerdo con Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres BNPB. Los sobrevivientes permanecen en polideportivos y otros puntos de evacuación, donde, según Berton, "necesitan urgentemente" artículos de primera necesidad.

"Necesitamos comida, bebida, medicamentos y pañales para los niños", relató a la AFP Umri, poblador de la aldea Nangahale, en la costa norte de Flores. El hombre, de 55 años, pasó 24 horas en una colina por temor a regresar a su vivienda. En el pueblo de Kisol, Bertolomeus Tiga, de 42 años, contó que su casa se derrumbó y que "todavía no ha llegado ninguna ayuda". El gobierno indonesio envió 50.000 paquetes de asistencia, equivalentes a 275 toneladas, hacia la zona afectada.

PUEDES VER: Dos años antes del terremoto de 7,9 en Pisco, científicos ya habían advertido sobre la zona donde ocurrió: ¿cómo lo detectaron?

lr.pe

Réplicas y daños complican las labores de ayuda

Al sismo principal le siguieron 341 réplicas, lo que dificulta las tareas de los equipos de emergencia. La BPBD contabilizó 914 viviendas con daños graves, 126 moderados y 317 con afectaciones menores. También resultaron perjudicados 93 centros educativos, 36 centros de salud y 38 oficinas gubernamentales.

Fathur Rahman, responsable de los servicios de rescate, informó a la AFP que no se han reportado personas sepultadas o desaparecidas. "Por ahora nos concentramos en los esfuerzos de búsqueda", señaló. La Cruz Roja Internacional adelantó preparativos para llevar ayuda a los albergues temporales, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció el apoyo de los satélites Copernicus para las tareas de rescate.

PUEDES VER: ¿La Tierra está temblando más de lo normal? Expertos responden tras los fuertes sismos en Colombia, Indonesia y España

lr.pe

Flores revive el temor por el terremoto de 1992

El repliegue del mar tras el sismo llevó a los habitantes a huir hacia zonas altas, ante el temor de un tsunami. Se registraron olas de hasta 1,6 metros en algunas costas, según el servicio meteorológico indonesio, aunque la alerta fue levantada horas después.

Nurhidayati, de 55 años, pasó la noche en una colina junto a otros vecinos. "Sigo aterrorizada, mi corazón late fuerte al recordar el temblor del sábado... estoy muy asustada, traumatizada por el terremoto de 1992", contó a la AFP. Aquel sismo, también de magnitud 7,7, desató un tsunami que dejó unos 2.500 muertos en la isla, ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Terremoto de magnitud 6,9 golpea Sumatra y sería el segundo en Indonesia en un mismo día, según USGS

Terremoto de magnitud 6,9 golpea Sumatra y sería el segundo en Indonesia en un mismo día, según USGS

LEER MÁS
Terremoto de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia, según USGS

Terremoto de magnitud 7,7 sacude las costas de Indonesia, según USGS

LEER MÁS
Un fuerte terremoto sacude Indonesia: las imágenes del sismo que dejó graves daños en viviendas y edificios

Un fuerte terremoto sacude Indonesia: las imágenes del sismo que dejó graves daños en viviendas y edificios

LEER MÁS
El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

LEER MÁS
La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La nueva capital que se construye desde cero en la selva: costará 33.000 millones y tendrá espacio para 1,9 millones de personas

La nueva capital que se construye desde cero en la selva: costará 33.000 millones y tendrá espacio para 1,9 millones de personas

LEER MÁS
Mujer cruzó el océano desde Suecia hasta América Latina en busca de su familia biológica: “Ahora siento que ya he encontrado esa parte faltante”

Mujer cruzó el océano desde Suecia hasta América Latina en busca de su familia biológica: “Ahora siento que ya he encontrado esa parte faltante”

LEER MÁS
Terremoto de magnitud 6,9 golpea Sumatra y sería el segundo en Indonesia en un mismo día, según USGS

Terremoto de magnitud 6,9 golpea Sumatra y sería el segundo en Indonesia en un mismo día, según USGS

LEER MÁS
El secreto y la transparencia en la diplomacia: la CX 52, que la quisimos tanto…, por Manuel Rodríguez Cuadros

El secreto y la transparencia en la diplomacia: la CX 52, que la quisimos tanto…, por Manuel Rodríguez Cuadros

LEER MÁS
La gigantesca placa bajo el Pacífico que podría liberar una energía devastadora y amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos Perú y Colombia, con megaterremotos solo en segundos

La gigantesca placa bajo el Pacífico que podría liberar una energía devastadora y amenaza a 4 países de Sudamérica, incluidos Perú y Colombia, con megaterremotos solo en segundos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025