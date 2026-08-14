Policía es acusado de asesinar a su pareja tras fiesta de Santiago en Huancayo: permanece prófugo

Un suboficial de la Policía Nacional, Juan Cóndor Jayo, es acusado de disparar y matar a su pareja, María Fernanda Jurado Ontón, en Chilca, Huancayo, tras una discusión. | Difusión

Un suboficial de la Policía Nacional, Juan Cóndor Jayo, es acusado de disparar y matar a su pareja, María Fernanda Jurado Ontón, en Chilca, Huancayo, tras una discusión. | Difusión

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Una joven universitaria de 24 años, identificada como María Fernanda Jurado Ontón, murió tras recibir un disparo en la cabeza dentro de una vivienda ubicada en el jirón Torre Tagle N.° 1305, en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo. El principal sospechoso es su pareja, el suboficial PNP Juan Johnel Cóndor Jayo, quien permanece desaparecido.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.30 p. m. del miércoles, luego de que la pareja regresara de una fiesta por la festividad de Santiago. De acuerdo con las primeras versiones, ambos habrían sostenido una discusión por celos en una habitación del tercer piso del inmueble.

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Según la información recogida en la investigación preliminar, María Fernanda quedó gravemente herida tras recibir un disparo de la pistola que portaba el efectivo policial, quien presta servicio en el Escuadrón Verde. La joven fue trasladada de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, pero falleció durante el trayecto. La bala le habría perforado el cráneo.

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Policía acusado de matar a su pareja huyó tras el disparo

Tras el ataque, vecinos alertaron a las autoridades por el sonido del disparo. Cuando ingresaron al inmueble, encontraron a María Fernanda tendida en medio de un charco de sangre.

Según las primeras versiones, el efectivo habría manifestado que se iba a matar mientras sostenía el arma. Posteriormente, habría abandonado el lugar y acudido a la vivienda de su padre, ubicada en Huamanmarca. Sin embargo, alrededor de las 6.00 a. m., huyó nuevamente con rumbo desconocido.

El suboficial se llevó consigo su arma de fuego y, según la denuncia de los familiares, también habría desaparecido el celular de la víctima. Las autoridades realizan operativos para localizarlo y esclarecer su participación en la muerte de la joven. La Policía y los peritos de criminalística realizaron la inspección de la habitación donde ocurrió el disparo. En el lugar se recogieron evidencias que serán incorporadas a la investigación fiscal.

Familia de María Fernanda exige justicia

La muerte de la joven provocó el reclamo de sus familiares, quienes llegaron hasta la vivienda donde ocurrió el crimen. Paulina Ontón Zapata, madre de María Fernanda, acudió al inmueble durante la madrugada y protagonizó desgarradoras escenas de dolor al enterarse de la muerte de su hija.

La mujer contó que cerca de las 11 de la noche le había pedido a María Fernanda que regresara temprano y que se cuidara. La joven le respondió que pronto estaría de vuelta. María Fernanda era estudiante del último ciclo de Ingeniería Industrial y estaba próxima a terminar su carrera. Además, era madre de un niño de 7 años, quien ahora pregunta por qué su madre no regresa a casa.

Los deudos exigieron que el presunto responsable sea ubicado y detenido. También pidieron que la investigación se realice sin ningún tipo de encubrimiento debido a que el principal sospechoso pertenece a la Policía Nacional. Tras la inspección policial, familiares y allegados, indignados por lo ocurrido, arrojaron piedras contra la vivienda donde fue hallada la joven. Además, pintaron la palabra 'asesino' en la puerta y la pared del inmueble, mientras exigían la captura del suboficial.

Cinco casos con características de feminicidio en Junín durante 2026

El crimen de María Fernanda ocurre en un contexto de violencia contra las mujeres que continúa afectando a la región Junín. De acuerdo con información de los Centros de Emergencia Mujer y Familia (CEM), entre enero y junio de 2026 se atendieron 3.538 casos de violencia en Junín mediante el programa nacional Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Del total de casos, el 82,1% de las víctimas fueron mujeres, mientras que el 17,9% correspondió a hombres. El grupo de personas de entre 18 y 59 años concentró el 53,4% de las atenciones. La violencia psicológica fue la más reportada, con 42,5% de los casos, seguida de la violencia física, con 39,1%, y la violencia sexual, con 18,1%.

Asimismo, entre enero y junio de 2026 se registraron cinco casos con características de feminicidio en Junín, según los datos citados del MIMP. La región cerró 2025 con 7.212 casos de violencia atendidos por los CEM, mientras que en 2024 se registraron 6.985 y en 2023 fueron 7.259.

Huancayo concentró miles de denuncias por violencia

Durante 2025, Huancayo concentró 4.276 casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, de acuerdo con los registros citados. Le siguieron Satipo, con 1.320 casos, y Chanchamayo, con 1.215. En total, la región acumuló 9.005 denuncias durante ese año, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia en los hogares y relaciones de pareja.

Ante situaciones de violencia, el programa Warmi Ñan recuerda que la Línea 100 brinda orientación, consejería y soporte emocional de manera gratuita durante las 24 horas. En el primer semestre de 2026, este servicio recibió 2.605 consultas telefónicas provenientes de Junín. Mientras continúan las diligencias fiscales y policiales, los familiares de María Fernanda esperan que el suboficial Juan Johnel Cóndor Jayo sea localizado y responda ante las autoridades por la muerte de la joven.