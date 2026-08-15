Atacan vehículo de la empresa Z Buss en plena ruta en Independencia: sería el séptimo atentado

Nuevo ataque contra unidad de la empresa Z Buss en Independencia | Composición LR / Difusión

Nuevo ataque contra unidad de la empresa Z Buss en Independencia | Composición LR / Difusión

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Un vehículo de la empresa de transporte interprovincial Z Buss fue atacado a balazos la mañana de este sábado mientras circulaba por la Panamericana Norte, a la altura del paradero Senati, en el distrito de Independencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.00 a. m. cuando el bus trasladaba pasajeros desde Lima hacia Huacho. Según información preliminar, desconocidos abrieron fuego contra la unidad y dejaron tres impactos de bala.

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Pese al ataque, el conductor continuó con su recorrido hacia Huacho. Hasta el momento, no se han reportado pasajeros ni trabajadores heridos. Este sería el séptimo ataque registrado contra la empresa de transporte.

Empresa paralizó sus operaciones en junio

La compañía Z Buss suspendió los viajes hacia el norte del país a mediados de junio luego de que presuntos extorsionadores atacaran a balazos una de sus unidades en el distrito de Independencia, en Lima Norte. El atentado dejó a un trabajador gravemente herido y generó temor entre pasajeros y conductores.

Aquel hecho ocurrió apenas días después de que el mismo terminal de Z Buss sufriera otro atentado. Según reportes de lo ocurrido, dos individuos a bordo de una motocicleta lanzaron una granada tipo piña contra la fachada del establecimiento.

Las primeras investigaciones apuntaron a que ambos atentados estarían vinculados a una red de extorsionadores que opera en Lima Norte. Incluso, se informó que los delincuentes dejaron una nota amenazante con un número telefónico para exigir comunicación con los representantes de la empresa.