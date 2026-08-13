PNP acorta cerco contra ‘China Yessenia’ por incendio que mató a 10 personas en La Victoria

La captura de Yessenia Ureta Vargas, alias ‘China Yessenia’, implicada en el incendio que dejó diez muertos en Manzanilla, sería inminente, según la Policía Nacional del Perú. | Composición LR

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La Policía Nacional asegura que la captura de Yessenia Ureta Vargas, alias 'China Yessenia', sindicada como presunta autora intelectual del incendio que acabó con la vida de 10 integrantes de una familia en Manzanilla, sería cuestión de tiempo. El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales, informó que los agentes realizan labores de búsqueda durante las 24 horas y cruzan información de inteligencia para determinar su ubicación exacta.

Según declaró a RPP, existen versiones que apuntan a que la mujer habría salido de Lima, estaría buscando dinero para abandonar el país o permanecería escondida en un punto determinado; sin embargo, la Policía sostiene que todavía estaría en territorio nacional.

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"Desde el día uno, la Policía viene realizando actividades (...) orientadas a la búsqueda y ubicación de este personaje femenino", señaló Montúfar. El oficial explicó que la información recogida por los agentes en el trabajo de campo es trasladada al Departamento de Análisis de la Dirincri para realizar cruces de datos que permitan establecer dónde se encuentra la investigada. "Estamos ya acortando todo el espacio de libertad que esta mujer podría tener", afirmó. La PNP, añadió, trabaja con la expectativa de que su ubicación pueda ser comunicada en las próximas horas o días.

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva

Mientras continúa la búsqueda de la 'China Yessenia', la Fiscalía avanzó con la investigación contra los presuntos implicados en el ataque. La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María abrió una investigación preliminar por homicidio calificado contra seis personas: Yesenia Ureta, su hermana Fabiola Ureta, Miguel Ureta R., alias 'Nene'; Fabián Gonzáles, Juan Ayllón Córdova, alias 'Pimpollo'; y Terry Cariat Córdova. Todos son señalados preliminarmente como presuntos integrantes de 'Los Vikingos de Gamarra'.

En el caso de Fabiola Ureta y Fabián Gonzáles, la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva. La audiencia para evaluar este pedido se realizó durante la madrugada del miércoles, según informó Montúfar. El coronel indicó que estaba a la espera de la decisión judicial y consideró que el Ministerio Público cuenta con elementos que podrían sustentar la medida. La detención preliminar de ambos ya concluyó.

La investigación fiscal sostiene que Yesenia Ureta y su pareja Juan Ayllón habrían ordenado incendiar las motos eléctricas estacionadas en los exteriores del inmueble de la familia Vílchez, en Manzanilla II. El ataque habría estado relacionado con una disputa por el control territorial y el cobro de cupos a conductores de motos eléctricas y mototaxis. Las diligencias incluyen la geolocalización de teléfonos, revisión de denuncias previas, declaraciones de los investigados y análisis de información policial.

Fuego comenzó en las motos y alcanzó la vivienda

El incendio ocurrió durante la madrugada del 22 de julio y dejó diez fallecidos: cinco adultos y cinco menores de edad. Las primeras investigaciones determinaron que el fuego se inició en el exterior del inmueble y posteriormente se propagó hacia la vivienda. La hipótesis policial señala que dos sujetos llegaron en una motocicleta, uno de ellos descendió, prendió fuego a una de las unidades estacionadas y ambos huyeron del lugar.

Los peritajes físico-químicos también apuntaron al uso de un agente de ignición externo. De acuerdo con las diligencias fiscales, el incendio destruyó un mototaxi y tres motocicletas antes de extenderse al inmueble donde se encontraba la familia. Además, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir otros ataques registrados días antes contra vehículos menores en la zona.

La Fiscalía investiga el caso como homicidio calificado, por lo que la eventual responsabilidad penal de los implicados deberá determinarse durante el proceso judicial. Por ahora, la 'China Yessenia' continúa sin ser ubicada y la Policía mantiene desplegados equipos de inteligencia y personal de campo para concretar su captura.

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¿Cadena perpetua?

La gravedad de los hechos y el número de víctimas podría llevar a que los investigados enfrenten una acusación con una pena máxima, pero esta no es todavía una condena. El propio Montúfar afirmó en declaraciones a RPP que "va a ser definitivamente la cadena perpetua" al referirse a este tipo de casos; sin embargo, corresponde al Ministerio Público formular la acusación concreta y al Poder Judicial determinar, eventualmente, la responsabilidad y la pena.

La Fiscalía ya ha establecido que las diez muertes son investigadas bajo la figura de homicidio calificado. Por ello, el caso podría convertirse en uno de los procesos más graves vinculados a la disputa por el control de las actividades informales de transporte en Lima.