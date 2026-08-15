Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ratificó la vigencia del estado de Alerta de El Niño Costero y advirtió que se prevé su continuación con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hacia el verano del 2027. Tras ello, se espera una transición gradual hacia la condición neutra a partir de mayo del próximo año en la región Niño 1+2.

Asimismo, en la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central), la Comisión proyecta que El Niño se extienda hasta inicios de otoño de 2027 con magnitudes probables de fuerte entre agosto y setiembre, y de fuerte a muy fuerte entre octubre y febrero del siguiente año, según su último comunicado oficial publicado la noche del 14 de agosto.

TE RECOMENDAMOS AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Mayor probabilidad

Los datos compartidos por el ENFEN revelan un aumento de las probabilidades estimadas sobre la ocurrencia de El Niño Costero de magnitud fuerte a extraordinaria en la región Niño 1+2, frente a la costa norte y centro del Perú, para el verano (diciembre 2026–marzo 2027).

Según el comunicado, la probabilidad de que este fenómeno alcance una magnitud fuerte es de 43%, mientras que para el nivel extraordinario es de 41%. Las cifras superan las estimaciones difundidas en su anterior comunicado, publicado el 17 de julio, cuando las probabilidades de ambas magnitudes eran de 38% y 33%, respectivamente.

Temperaturas por encima de lo normal

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el ENFEN prevé que para el trimestre entre agosto y setiembre continuarán las temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa.

En la costa norte, las precipitaciones se presentarían entre normal y superior a lo normal, con episodios localizados de lluvias de ligera a moderada intensidad principalmente a partir de noviembre; mientras que en la sierra suroriental, las lluvias serían inferiores a lo normal.

Estado y comportamiento del agua

Respecto a las condiciones hidrológicas, la Comisión espera que en los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico se registren, predominantemente, caudales dentro de sus valores normales. Asimismo, en la Región Hidrográfica de la Amazonía y la Región Hidrográfica del Titicaca se prevén caudales de normal a inferior entre octubre y diciembre.

Sin embargo, el ENFEN anticipa que estas condiciones podrían cambiar hacia fines del 2026 e inicios del 2027, puesto que para el verano 2026-2027, el escenario más probable es la presencia de lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central, en contraste con la región andina sur, donde se prevén lluvias inferiores a lo normal.

Recursos pesqueros

Sobre este aspecto, el ENFEN proyecta que el stock norte-centro de la anchoveta se mantenga replegada frente a la costa central, dentro de las 10 millas náuticas y a profundidades mayores a su promedio habitual. A nivel productivo, se prevé el aumento de la madurez gonadal.

En cuanto a otras especies, estima que frente a la costa central persistiría la presencia de ejemplares asociados a aguas ecuatoriales (pez sierra y samasa) y oceánicas (perico, barrilete y atún aleta amarilla). En tanto, especies litorales propias de la zona norte, como el machete, continuarían desplazadas al sur de su distribución normal.

Recomendaciones

El ENFEN recomienda a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes, para adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante los peligros inminentes debido a El Niño Costero 2026-2027 y El Niño (Pacífico ecuatorial central) y ante la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026–abril 2027).

La Comisión Multisectorial del ENFEN continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras y actualizará las perspectivas. La emisión del próximo Comunicado Oficial ENFEN será el viernes 28 de agosto de 2026.