Reportan incendio forestal en Yauyos y vecinos alertan falta de acciones para controlarlo

Los vecinos han solicitado el apoyo de las autoridades para controlar el siniestro. | Composición LR | Difusión

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Un incendio forestal registrado cerca del centro poblado de Huantán, en la provincia de Yauyos, región Lima, genera preocupación entre los pobladores debido a su proximidad con las viviendas y la falta de acciones para controlar el fuego. Según el reporte recibido por La República, las llamas se habrían originado en un depósito de desechos ubicado en las inmediaciones de la localidad.

El siniestro se mantiene activo y, de acuerdo con el testimonio de pobladores, hasta el momento no se habría desplegado una respuesta suficiente para sofocarlo. La preocupación aumenta debido a que el fuego podría propagarse hacia zonas habitadas si las condiciones atmosféricas favorecen su avance.

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Huantán se encuentra a varias horas de Lima Metropolitana, por lo que los vecinos temen que una eventual intervención de equipos especializados pueda tardar y permitir que el incendio avance hacia otras áreas.

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Incendio se originó en depósito de desechos

De acuerdo con la información proporcionada por los pobladores, el fuego comenzó en un área utilizada como depósito de residuos. La presencia de material combustible podría facilitar la propagación de las llamas hacia sectores cercanos.

La situación resulta especialmente preocupante porque el distrito de Huantán se encuentra entre las zonas de la provincia de Yauyos expuestas al peligro de incendios forestales. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) incluye a Huantán entre los distritos de Yauyos expuestos a este tipo de emergencias.

El centro poblado de Huantán, capital del distrito del mismo nombre, se encuentra a unos 3.281 metros sobre el nivel del mar y cuenta con población, viviendas e instituciones educativas, por lo que un eventual avance del fuego podría generar riesgos para los habitantes.

Senamhi advierte condiciones favorables para incendios forestales

La emergencia ocurre mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene un aviso sobre condiciones atmosféricas que pueden favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales.

Según el organismo, entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto se presentan condiciones que podrían facilitar este tipo de emergencias en sectores de la sierra norte y centro. El aviso meteorológico fue emitido el 12 de agosto y contempla el periodo del 14 al 17 de agosto.

Entre los factores que pueden contribuir a la propagación del fuego se encuentran la ausencia de precipitaciones, la disminución de la humedad, el incremento de las temperaturas durante el día y una mayor radiación ultravioleta.

Aunque el aviso de Senamhi identifica con mayor intensidad a regiones como Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad, las condiciones de sequedad también evidencian el riesgo que representan los incendios durante la temporada de ausencia de lluvias.

¿Por qué se propagan los incendios forestales?

Los incendios forestales son fuegos no deseados y no controlados que se extienden sobre áreas cubiertas de vegetación, como bosques, pastizales, matorrales y maleza. Además de afectar ecosistemas, pueden ocasionar daños económicos y poner en riesgo a las poblaciones cercanas.

Su propagación se facilita cuando coinciden altas temperaturas, viento, falta de lluvias y abundante material seco. Ramas, hojas, pasto y residuos vegetales pueden convertirse en combustible y permitir que las llamas avancen rápidamente.

En el Perú, este tipo de emergencias suele incrementarse durante los meses de ausencia de lluvias. En los Andes y la Amazonía, el periodo de mayor ocurrencia se concentra entre julio y diciembre.

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