Más de 9,8 millones de peruanos están en riesgo muy alto ante un eventual terremoto: estas son las zonas más vulnerables

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Más de 9,8 millones de peruanos, alrededor del 30% de la población nacional, se encuentran en una condición de riesgo muy alto ante la eventual ocurrencia de un sismo de gran magnitud, según una evaluación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred). El organismo técnico identificó 182 distritos a nivel nacional que presentan los mayores niveles de vulnerabilidad frente a un movimiento telúrico severo.

El especialista en gestión del riesgo de desastres del Cenepred, José Luis Epiquién Rivera, explicó que Lima concentra la mayor cantidad de población expuesta, seguida por Piura, Ica, Lambayeque y La Libertad. La evaluación considera factores como las características del suelo, las condiciones de las viviendas y la forma en que fueron construidas.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA DESCONOCE ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA Y ROSSANA ALAYZA EN VIVO | ARDE TROYA CON OXENFORD

¿Cuáles son las zonas más vulnerables de Lima?

En Lima Metropolitana, varios distritos presentan condiciones que podrían agravar el impacto de un terremoto. En Lima Este, San Juan de Lurigancho figura entre las jurisdicciones con mayor vulnerabilidad, mientras que en Lima Norte destacan Comas y San Martín de Porres.

En el sur de la capital, el tipo de suelo constituye uno de los principales factores de preocupación. Villa El Salvador y Villa María del Triunfo permanecen bajo observación prioritaria debido a las características e inestabilidad de los terrenos sobre los que se han asentado numerosas viviendas.

El panorama también es preocupante en el Callao, donde cerca del 70% de las edificaciones habría sido construido sin contar con asesoría técnica de profesionales especializados, de acuerdo con reportes técnicos citados en la evaluación.

Casi 8 de cada 10 construcciones no tienen estudio de suelos

Uno de los principales problemas identificados por los especialistas es la informalidad en la construcción. José Luis Epiquién señaló que cerca del 80% de las construcciones en el Perú no cuentan con estudios de suelos realizados previamente a la edificación.

A ello se suma que el 71% de las viviendas del país habría sido construido sin asistencia técnica, según la exdecana del Colegio de Arquitectos, Lourdes Giusti. Esta situación representa aproximadamente cuatro millones de viviendas vulnerables, cuya capacidad para resistir un sismo severo podría verse comprometida.

Los especialistas advierten que construir sin evaluar previamente las características del terreno, sin planos adecuados o sin supervisión profesional incrementa considerablemente la posibilidad de que una vivienda sufra daños graves o colapse durante un terremoto.

¿Qué recomienda Indeci ante un terremoto?

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) insiste en que la población debe adoptar medidas de prevención antes de que ocurra una emergencia. La especialista en gestión del riesgo Diana Olaya recomendó identificar las zonas seguras dentro y fuera de las viviendas, establecer rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia con alimentos, agua, medicamentos, linterna y otros implementos básicos.

Asimismo, después de un desastre, la población puede utilizar la línea gratuita de mensajería 119 para comunicarse con familiares y reportar información.

Como parte de las acciones de preparación, las autoridades realizarán el segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2026, programado para el viernes a las 3.00 p. m. en todo el territorio nacional. La jornada busca que la ciudadanía conozca cómo actuar y evacuar de manera ordenada ante un eventual terremoto u otra emergencia.

El dato clave: más de 9,8 millones de peruanos viven actualmente en distritos considerados de riesgo muy alto, por lo que la prevención y las condiciones estructurales de las viviendas resultan determinantes para reducir el impacto de un eventual sismo de gran magnitud.