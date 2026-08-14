Paro de transportistas en Arequipa: calles bloqueadas y clases virtuales tras fracaso de diálogo

El transporte público en Arequipa amaneció paralizado este viernes, tras la falta de acuerdos entre las seis concesionarias del SIT y la Municipalidad Provincial. Esta situación complicó el desplazamiento de miles de ciudadanos. | Difusión

El transporte público en Arequipa amaneció paralizado este viernes, tras la falta de acuerdos entre las seis concesionarias del SIT y la Municipalidad Provincial. Esta situación complicó el desplazamiento de miles de ciudadanos. | Difusión

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El transporte público amaneció paralizado este viernes en Arequipa, luego de que las seis concesionarias de las diez del Sistema Integrado de Transportes (SIT) no alcanzaran un acuerdo con la Municipalidad Provincial de Arequipa. La medida provocó escasez de buses, bloqueos en distintos puntos de la ciudad y dificultades para miles de ciudadanos que necesitaban trasladarse durante las celebraciones por el 486.° aniversario de la ciudad.

Casi el 60% de empresas no brindaron servicio debido al alza de combustibles. Los transportistas exigen que el pasaje suba de S/1.00 a S/1.30 "no es rentable" indican. Realizan movilizaciones en Cayma, Cerro Colorado y en el óvalo Francisco Bolognesi. Los grupos se concentrarán después en la Plaza de Armas.

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Ante la falta de unidades, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) suspendió las clases presenciales y dispuso que los colegios desarrollen sus actividades de manera virtual. En los casos en que no sea posible garantizar la enseñanza remota, las horas perdidas deberán recuperarse según lo que coordinen las UGEL Arequipa Norte y Arequipa Sur.

¿Por qué los transportistas acatan el paro en Arequipa?

El principal punto de discrepancia es la tarifa del pasaje adulto. Los concesionarios sostienen que el precio de S/1.30 debe mantenerse debido al incremento de sus costos de operación, principalmente por el encarecimiento del combustible.

La Municipalidad Provincial de Arequipa, sin embargo, planteó que un nuevo procedimiento de trato directo debería partir del retorno de la tarifa a S/1.00. Según la comuna, no corresponde iniciar una negociación para evaluar el precio mientras continúe vigente precisamente la tarifa de S/1.30 que será materia de discusión.

Durante la reunión, los concesionarios propusieron mantener el pasaje en S/1.30 mientras se desarrolla el trato directo. La municipalidad rechazó la propuesta.

Los transportistas también solicitaron que el procedimiento se abra y concluya en un solo día. La comuna descartó esta alternativa al señalar que el mecanismo debe cumplir las etapas y formalidades establecidas en los contratos de concesión.

El diálogo se extendió durante unas 9 horas, desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., pero terminó sin acuerdos. Los dirigentes de las concesionarias cuestionaron además que la alcaldesa provincial no participara directamente en toda la negociación y señalaron que las conversaciones estuvieron a cargo del gerente municipal y del gerente de Transportes.

Las empresas que paran no habrían presentado la documentación requerida y sus papeles no fueron aceptados por falta de requisitos. Sin embargo, denuncian favoritismo hacia el resto de consorcios.

Bloqueos y falta de buses complican traslado

La paralización comenzó a sentirse desde las primeras horas del viernes. En la avenida Huallaga, en Cerro Colorado, grupos de transportistas se concentraron para impedir que vehículos informales continúen brindando el servicio.

De acuerdo con reportes locales, algunos manifestantes llegaron a bajar las llantas de vehículos y obligaron a pasajeros a abandonar determinadas unidades. La situación incrementó las dificultades para quienes buscaban alternativas para llegar a sus centros de trabajo o estudio.

En Hunter también se reportó escasez de transporte. Asimismo, unidades de la empresa Señor de Luren, que operan en Paucarpata, no estarían cubriendo su recorrido habitual hacia el cono norte.

La reducción de la oferta formal permitió que el transporte informal elevara sus tarifas. Algunos pasajeros tuvieron que pagar hasta S/4 para movilizarse desde el Cono Norte hasta el puente Grau.

La situación afecta especialmente a quienes dependen diariamente del transporte público y se agrava por las actividades programadas por el aniversario de Arequipa.

Municipalidad y transportistas mantienen posiciones enfrentadas

El conflicto ocurre pese a que un día antes se había anunciado una tregua entre los operadores del SIT y la Municipalidad Provincial de Arequipa para evitar una paralización durante las celebraciones por el aniversario de la ciudad. El acuerdo contemplaba mantener temporalmente el pasaje en S/1.30 y que las empresas presentaran una nueva propuesta de trato directo.

Sin embargo, las conversaciones posteriores no permitieron cerrar un acuerdo sobre las condiciones para iniciar el procedimiento.

La disputa no es nueva. La tarifa de S/1.30 se estableció este año en medio de las presiones de los operadores por el aumento de sus costos, mientras la municipalidad ha defendido la necesidad de revisar el monto y mantener mecanismos de fiscalización.

Así, mientras los transportistas reclaman que el actual precio resulta necesario para sostener el servicio, la comuna insiste en que cualquier modificación debe pasar por el procedimiento previsto en los contratos.

Por ahora, el resultado concreto del desacuerdo lo enfrentan los usuarios: menos buses, mayores costos para quienes recurren a vehículos informales y estudiantes que tuvieron que cambiar las aulas por las clases virtuales.