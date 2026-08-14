Los viajeros afectados deberán consultar con sus aerolíneas posibles cambios en sus itinerarios. | Foto: Andina/Composición LR

Los viajeros afectados deberán consultar con sus aerolíneas posibles cambios en sus itinerarios. | Foto: Andina/Composición LR

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Los vuelos en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco registran demoras este viernes 14 de agosto debido al cierre temporal de la pista de aterrizaje. Corpac informó que se realizan trabajos de mantenimiento correctivo en un sector de esta infraestructura y estimó que permanecerá cerrada hasta aproximadamente las 10:00 a. m.

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La situación ha ocasionado retrasos en las operaciones y afectado a pasajeros con viajes programados durante la mañana. El periodista Paolo Benza reportó a través de X que decenas de vuelos presentaban retrasos y señaló que un avión de Sky tuvo que regresar a Lima. Corpac recomendó a los usuarios consultar directamente con sus respectivas aerolíneas antes de acudir al terminal aéreo.

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Vuelos retrasados en el aeropuerto del Cusco: ¿qué pasó con la pista de aterrizaje?

De acuerdo con el comunicado oficial, el inconveniente se encuentra en una zona de la pista del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, donde el contratista encargado del mantenimiento ejecuta labores correctivas. La entidad no detalló en su pronunciamiento la naturaleza específica del desperfecto que motivó la intervención.

Por otro lado, Benza informó que el problema correspondería a un hueco en la pista y sostuvo que el aviso sobre su cierre fue emitido alrededor de las 6:00 a. m. de este viernes.

Aeropuerto del Cusco: ¿a qué hora se reanudarán los vuelos este viernes 14 de agosto?

Corpac indicó que la pista permanecerá cerrada hasta aproximadamente las 10:00 a. m. del viernes 14 de agosto, mientras avanzan los trabajos necesarios para recuperar las condiciones requeridas para las operaciones aéreas. La entidad señaló que las intervenciones se desarrollan priorizando la seguridad operacional.

Los pasajeros con vuelos previstos durante la mañana deben verificar directamente con sus aerolíneas el estado de cada servicio, debido a que las modificaciones pueden variar según la programación. Corpac ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados y comunicó que trabaja para restablecer las operaciones en el aeropuerto del Cusco.