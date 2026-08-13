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Senamhi activa alerta roja por condiciones que podrían favorecer incendios forestales en la sierra

En los próximos días, se podrían registrar estos eventos debido a la ausencia de precipitaciones y otros factores en varias regiones de la sierra norte y centro, según el organismo.

Incendios forestales en Perú
Incendios forestales en Perú | Composición LR / Andina
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que del viernes 14 al lunes 17 de agosto se presentarán condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales en la sierra norte y centro. En algunas regiones, estas condiciones podrían alcanzar niveles extremos, según un aviso del organismo.

Las regiones expuestas son Áncash, Junín, Pasco y Lima, en nivel de alerta amarillo, así como Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, con nivel de peligro rojo, debido a que se espera que continúe la ausencia de precipitaciones, la disminución de la humedad y el incremento de la temperatura diurna y de la radiación ultravioleta (UV).

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¿Qué significan los niveles de peligro del Senamhi ante posibles incendios forestales?

En un nivel de alerta amarillo, la entidad considera que la atmósfera puede presentar condiciones que favorezcan la ocurrencia, expansión y/o avance de los incendios forestales, fenómeno que se caracteriza por la propagación de fuego no deseado y no controlado en áreas cubiertas de vegetación.

En tanto, si las condiciones alcanzan un nivel de peligro rojo se espera que se registren condiciones que contribuyan en gran magnitud la ocurrencia, expansión y/o avance de estos eventos, ya sea en bosques, pastizales, malezas, matorrales u otro tipo de planta, lo que causa daños ecológicos, económicos y sociales.

¿Cómo se originan los incendios forestales y qué hacer ante un registro?

Estos eventos, generalmente, suelen producirse por malas prácticas agrícolas o descuido y negligencia en las actividades, como encender fogatas o hacer una quema de maleza en el campo de cultivo. En muy pocos casos se generan por causas naturales, como la caída de rayos.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan evitar la quema de pastos, rastrojos y residuos vegetales para la preparación de terrenos agrícolas. En caso de que presencies la ocurrencia de un incendio forestal, se sugiere avisar de inmediato a las autoridades locales o comunicarse con los números de emergencia (Bomberos 116 o Policía 105) para coordinar la respuesta.

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