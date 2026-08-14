Denuncian que la PNP destruyó helipuerto usado para emergencias médicas en comunidad indígena de Loreto
La congresista Ruth Luque alertó que la infraestructura, ubicada en San Luis de Charasmana, era utilizada para evacuar heridos. Pidió al Gobierno esclarecer la intervención policial y garantizar la seguridad de la comunidad indígena.
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La congresista Ruth Luque alertó sobre la presunta destrucción del helipuerto utilizado por la comunidad indígena de San Luis de Charasmana, en el distrito de Contamana, provincia de Ucayali, región Loreto, durante una intervención de la Policía Nacional este martes.
Según la información que recibió la parlamentaria, la infraestructura era utilizada para trasladar a personas heridas y atender emergencias médicas, debido a las dificultades de acceso que enfrenta la población de esta zona de la Amazonía.
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Luque cuestionó que una intervención contra actividades ilegales pueda terminar afectando infraestructura considerada esencial para la comunidad. Advirtió que la destrucción del helipuerto podría incrementar la vulnerabilidad de los pobladores frente a emergencias y a las actividades de mafias que operan en la zona.
“[La lucha contra las economías ilegales] debe realizarse protegiendo a las comunidades y garantizando su seguridad, no afectando infraestructura necesaria para atender sus emergencias”, señaló la congresista en una publicación en X.
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Helipuerto queda destruido
De acuerdo con la denuncia, organizaciones indígenas de la zona solicitaron establecer un diálogo con el Gobierno para esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas necesarias para garantizar la atención de emergencias.
Ante ello, Luque pidió al Ministerio del Interior y a la Presidencia del Consejo de Ministros brindar información sobre la intervención policial, explicar las razones de la destrucción del helipuerto y precisar qué acciones se adoptarán para garantizar la seguridad y atención médica de la población.
Hasta el momento, la denuncia difundida por la congresista corresponde a información que, según indicó, recibió de la zona. No se han presentado en el material compartido detalles oficiales sobre las circunstancias exactas en las que habría sido destruida la infraestructura.
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Piden esclarecer intervención policial
La parlamentaria también solicitó que el Ejecutivo establezca un diálogo con las autoridades indígenas de San Luis de Charasmana para esclarecer los hechos y evaluar las consecuencias de la intervención para la comunidad.
El caso pone nuevamente en discusión las condiciones de acceso y respuesta ante emergencias en comunidades amazónicas, especialmente aquellas que dependen de infraestructura aérea para facilitar evacuaciones médicas debido a las dificultades de transporte terrestre y fluvial.