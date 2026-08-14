HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko deja solo a Rospigliosi, Nadine vuelve y Cerrón aparece | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Denuncian que la PNP destruyó helipuerto usado para emergencias médicas en comunidad indígena de Loreto

La congresista Ruth Luque alertó que la infraestructura, ubicada en San Luis de Charasmana, era utilizada para evacuar heridos. Pidió al Gobierno esclarecer la intervención policial y garantizar la seguridad de la comunidad indígena.

Contamana: denuncian destrucción de helipuerto que servía para evacuar heridos en Loreto durante intervención policial.
Contamana: denuncian destrucción de helipuerto que servía para evacuar heridos en Loreto durante intervención policial. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La congresista Ruth Luque alertó sobre la presunta destrucción del helipuerto utilizado por la comunidad indígena de San Luis de Charasmana, en el distrito de Contamana, provincia de Ucayali, región Loreto, durante una intervención de la Policía Nacional este martes.

Según la información que recibió la parlamentaria, la infraestructura era utilizada para trasladar a personas heridas y atender emergencias médicas, debido a las dificultades de acceso que enfrenta la población de esta zona de la Amazonía.

TE RECOMENDAMOS

AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Luque cuestionó que una intervención contra actividades ilegales pueda terminar afectando infraestructura considerada esencial para la comunidad. Advirtió que la destrucción del helipuerto podría incrementar la vulnerabilidad de los pobladores frente a emergencias y a las actividades de mafias que operan en la zona.

“[La lucha contra las economías ilegales] debe realizarse protegiendo a las comunidades y garantizando su seguridad, no afectando infraestructura necesaria para atender sus emergencias”, señaló la congresista en una publicación en X.

PUEDES VER: Identifican a víctimas de grave accidente en San Miguel: mujer murió en el acto y conductor continúa en UCI

lr.pe

Helipuerto queda destruido

De acuerdo con la denuncia, organizaciones indígenas de la zona solicitaron establecer un diálogo con el Gobierno para esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas necesarias para garantizar la atención de emergencias.

Ante ello, Luque pidió al Ministerio del Interior y a la Presidencia del Consejo de Ministros brindar información sobre la intervención policial, explicar las razones de la destrucción del helipuerto y precisar qué acciones se adoptarán para garantizar la seguridad y atención médica de la población.

Hasta el momento, la denuncia difundida por la congresista corresponde a información que, según indicó, recibió de la zona. No se han presentado en el material compartido detalles oficiales sobre las circunstancias exactas en las que habría sido destruida la infraestructura.

PUEDES VER: Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

lr.pe

Piden esclarecer intervención policial

La parlamentaria también solicitó que el Ejecutivo establezca un diálogo con las autoridades indígenas de San Luis de Charasmana para esclarecer los hechos y evaluar las consecuencias de la intervención para la comunidad.

El caso pone nuevamente en discusión las condiciones de acceso y respuesta ante emergencias en comunidades amazónicas, especialmente aquellas que dependen de infraestructura aérea para facilitar evacuaciones médicas debido a las dificultades de transporte terrestre y fluvial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Paros y bloqueos contra el alza de precios del combustible golpean Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna

Paros y bloqueos contra el alza de precios del combustible golpean Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna

LEER MÁS
Electro Oriente impulsa energía limpia y confiable en las fronteras de Loreto

Electro Oriente impulsa energía limpia y confiable en las fronteras de Loreto

LEER MÁS
Confirman brote de sarampión en Loreto: Defensoría del Pueblo pide acciones urgentes para frenar transmisión

Confirman brote de sarampión en Loreto: Defensoría del Pueblo pide acciones urgentes para frenar transmisión

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

LEER MÁS
Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

LEER MÁS
SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

LEER MÁS
Identifican a víctimas de grave accidente en San Miguel: mujer murió en el acto y conductor continúa en UCI

Identifican a víctimas de grave accidente en San Miguel: mujer murió en el acto y conductor continúa en UCI

LEER MÁS
Fenómeno El Niño podría ser el más intenso desde 1950: NOAA dispara su pronóstico para fin de año

Fenómeno El Niño podría ser el más intenso desde 1950: NOAA dispara su pronóstico para fin de año

LEER MÁS
Axel La Torre, el bombero peruano que viajó a España por una falsa oferta laboral y terminó en el frente de guerra en Rusia

Axel La Torre, el bombero peruano que viajó a España por una falsa oferta laboral y terminó en el frente de guerra en Rusia

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025