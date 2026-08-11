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Descubren más de 2,5 km de posibles caminos incas ocultos cerca de Machu Picchu tras nueva exploración con tecnología LiDAR

La investigación realizada en julio, cerca de la muralla de Mandor, incluye una ruta de 1,2 kilómetros con características incaicas, beneficiando el estudio del antiguo territorio.

Entre las principales evidencias destaca una ruta de al menos 1,2 kilómetros, cuyo trazado en zigzag presenta características compatibles con técnicas constructivas empleadas durante la época inca.
Entre las principales evidencias destaca una ruta de al menos 1,2 kilómetros, cuyo trazado en zigzag presenta características compatibles con técnicas constructivas empleadas durante la época inca. | Composición LR | Difusión
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Una nueva exploración arqueológica en el entorno de Machu Picchu permitió identificar más de 2,5 kilómetros de posibles caminos prehispánicos, además de plataformas y terrazas que podrían aportar nuevas pistas sobre cómo los incas organizaron y ocuparon este territorio. Los hallazgos fueron detectados mediante tecnología LiDAR y todavía deberán ser confirmados mediante investigaciones arqueológicas en campo.

El reconocimiento se realizó en julio en las inmediaciones de la muralla de Mandor, al este de la ciudad inca. Entre las evidencias identificadas destaca una posible ruta de al menos 1,2 kilómetros, cuyo trazado en zigzag presenta características compatibles con las técnicas constructivas utilizadas durante la época inca.

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La exploración también permitió detectar posibles plataformas y terrazas en un sector cubierto por una densa vegetación y caracterizado por una geografía accidentada. Estas condiciones dificultan la identificación de estructuras arqueológicas a simple vista, por lo que el uso de tecnología de teledetección resulta especialmente importante.

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¿Qué descubrió el LiDAR cerca de Machu Picchu?

El LiDAR utiliza pulsos de luz láser para medir distancias y generar información detallada sobre la superficie del terreno. Esta tecnología permite identificar modificaciones del relieve y posibles estructuras que permanecen ocultas bajo la vegetación.

En este caso, los datos obtenidos permitieron reconocer posibles trazos de caminos, plataformas y terrazas que ahora deberán ser examinados directamente por arqueólogos. La tecnología no determina por sí sola la antigüedad o función de estas evidencias, por lo que los especialistas deberán realizar trabajos de campo para confirmar su origen prehispánico.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informó que se desarrollarán labores de prospección, registro y verificación arqueológica. También se evaluará el estado de conservación de las estructuras y las medidas necesarias para protegerlas.

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Una nueva pista sobre la red de caminos incas

La investigación se desarrolla mediante una cooperación entre la DDC Cusco y el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia. Los especialistas consideran que las evidencias encontradas podrían contribuir a ampliar el conocimiento sobre la extensa red de caminos y espacios que articulaban el paisaje cultural de Machu Picchu.

La posible ruta de 1,2 kilómetros identificada en la zona de Mandor resulta especialmente relevante por su trazado en zigzag, aunque será necesario completar los estudios arqueológicos antes de establecer que corresponde efectivamente al periodo inca.

Los resultados de esta exploración también podrían servir para orientar futuras investigaciones y definir acciones de conservación en sectores del entorno de Machu Picchu que permanecen cubiertos por la vegetación.

¿Qué es el LiDAR?

El término LiDAR proviene de Light Detection and Ranging (detección y medición de distancias mediante luz). La tecnología emplea pulsos láser para elaborar mapas detallados del terreno y facilitar la detección de posibles estructuras arqueológicas que no son visibles desde la superficie.

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