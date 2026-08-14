La Perla: sicarios disparan en contra de conductor de transporte público

Este incidente se suma a una serie de ataques contra transportistas en Lima y Callao, los cuales han aumentado a pesar de las medidas de seguridad del Gobierno. | Foto: composición LR/ Difusión

Este incidente se suma a una serie de ataques contra transportistas en Lima y Callao, los cuales han aumentado a pesar de las medidas de seguridad del Gobierno. | Foto: composición LR/ Difusión

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La tarde del último viernes en la cuadra 16 de la Av. José Gálvez, un conductor de transporte público de 71 años, de la ruta Callao - SMP - Huandoy, fue atacado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Recibió impactos de bala en la mano derecha y cerca de la región nasal.

La víctima fue trasladada al hospital Sabogal y fue atendido de inmediato por los especialistas. Fue estabilizado y dado de alta para que pueda seguir su recuperación en el Hospital Nacional Carrión, donde continuará con su atención médica.

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Ataques continuos a transportistas

En los últimos días, los transportistas de Lima y Callao han vuelto a ser blanco de presuntos extorsionadores, pese a las medidas anunciadas por el Gobierno para reforzar la seguridad del sector. Uno de los casos más recientes ocurrió con un conductor de la empresa Nuevo Horizonte, quien fue baleado por un sujeto que se hizo pasar por pasajero en Ate.

A este hecho se suman los nuevos ataques registrados contra distintas empresas de transporte, entre ellos el atentado contra una unidad de la Línea 41 en Villa El Salvador y los hechos denunciados por las compañías Pesqueros y Nuevo Horizonte. La sucesión de estos casos ha incrementado el temor entre los conductores, quienes advierten que las amenazas y ataques continúan pese al despliegue policial y militar dispuesto mediante el Plan Escudo.

Ante este escenario, representantes del gremio de transporte señalaron que esperan ser recibidos por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para presentar propuestas destinadas a enfrentar la ola de asesinatos y extorsiones que afecta a los trabajadores del sector. Los dirigentes advirtieron que, si no se concreta una reunión con la mandataria, podrían convocar a un paro indefinido del transporte como medida de protesta y para exigir acciones más efectivas contra las organizaciones criminales.