Tres nuevos atentados contra choferes de transporte público en Lima y Callao pese a Plan Escudo

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Tres nuevos atentados contra unidades de transporte público se registraron en las últimas 48 horas en Lima Metropolitana y el Callao. Los ataques se reportaron luego de la activación del Plan Escudo anunciada por el Ministerio del Interior (Mininter) para combatir la extorsión que afecta a este sector.

Como parte de este plan, la cartera desplegó militares y policías en patios de maniobras y como parte del acompañamiento a las rutas de algunas empresas. Sin embargo, la medida no detiene la violencia que sufren los transportistas y que les impide trabajar sin temor a sufrir ataques.

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Atacan bus de la Línea 41 en Villa El Salvador

En este distrito, un bus de la empresa de Transporte 41 S.A., conocida como Línea 41, fue atacado a balazos durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto, cuando se encontraba en su paradero final, ubicado en la vía auxiliar de la avenida Mariano Pastor Sevilla. El chofer de la unidad logró esquivar los disparos y sobrevivió al atentado.

De acuerdo con información policial, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta el lugar donde se encontraba estacionado el vehículo. Los individuos descendieron y abrieron fuego contra el conductor. Tras efectuar varios disparos, huyeron rápidamente de la zona.

El ataque no dejó personas heridas. Sin embargo, el hecho generó alarma entre los trabajadores de la empresa, debido a que los agresores dejaron una nota con amenazas dirigidas contra los conductores de la Línea 41.

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Sicarios dejaron amenaza contra los conductores

Tras el ataque, los delincuentes dejaron un mensaje extorsivo en el que exigen que representantes de la empresa vuelvan a comunicarse con ellos. En la nota también advierten que tomarán represalias contra los trabajadores si no se atienden sus exigencias.

“Para informales que la empresa no tiene seguridad y hace meses ha dejado de comunicarse con nosotros. Mañana, chofer que sale, chofer que se va”, señala el mensaje dejado por los atacantes.

La amenaza incrementó la preocupación entre los trabajadores de la empresa, quienes temen que el atentado sea el inicio de una nueva ola de ataques contra los conductores.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la zona luego de recibir la alerta sobre el tiroteo y procedió a cercar el lugar para facilitar las diligencias correspondientes.

Peritos de criminalística recogieron cinco casquillos de bala que quedaron en la escena. También se realizaron las primeras diligencias para determinar la trayectoria de los proyectiles y establecer las características de los atacantes.

El conductor que se encontraba al volante durante el atentado fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para brindar su manifestación y aportar información que permita identificar a los responsables.

Línea 41 sería víctima de extorsión desde 2025

Según información policial, la empresa de Transporte 41 S.A. viene siendo víctima de extorsiones desde 2025. Durante ese periodo, sus trabajadores habrían recibido reiteradas amenazas y se habrían registrado otros ataques relacionados con las exigencias de los delincuentes.

Las autoridades investigan si el atentado ocurrido este miércoles forma parte de las acciones de una organización criminal dedicada al cobro de cupos contra empresas de transporte que operan en el sur de Lima.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los autores ni la organización criminal a la que pertenecerían. Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores también podrían ser revisadas para obtener imágenes de los sujetos que participaron en el ataque.

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Transportistas evalúan suspender el servicio

El nuevo atentado también ha puesto en riesgo la continuidad del servicio de la Línea 41. Los transportistas de la empresa evalúan suspender sus operaciones ante el temor de que las amenazas contra los choferes se concreten.

La situación vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público frente a las extorsiones y ataques armados. Los conductores se convierten en uno de los principales blancos de las organizaciones criminales que buscan presionar a las empresas mediante amenazas contra quienes se encuentran diariamente en las calles.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar si existe una relación directa entre este atentado y las amenazas que la empresa viene denunciando desde el año pasado.

Disparan contra combi con pasajeros en el Callao

La noche del 11 de agosto una combi fue siniestrada por sujetos desconocidos cuando circulaba por la avenida La Marina. Los delincuentes dispararon contra la unidad cuando se encontraba a pocos metros del óvalo La Perla. Como consecuencia del atentado, el chofer resultó herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano.

Según información preliminar, el acto delictivo se produjo alrededor de las 8.00 p. m. cuando el vehículo se detuvo para recoger pasajeros a la altura de la cuadra uno de La Marina. En ese momento, los atacantes interceptaron la unidad y dispararon en al menos cuatro ocasiones contra la parte delantera de la combi.

Una de las balas impactó a la altura del tórax del conductor, identificado como Jesús, de 46 años, quien fue evacuado al hospital Daniel Alcides Carrón, donde fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de su herida. El paciente permanece bajo observación y su pronóstico es reservado.

Tras el ataque, el comandante de la policía distrital, Marco Antonio Jauregui Rojas, llegó hasta la zona y aseguró que las unidades especializadas trabajan en el análisis de los elementos balísticos y en la recopilación de información relevante. En tanto, vecinos expresaron su preocupación por el aumento de hechos violentos y robos en los últimos meses.

Atentan contra unidad de la empresa Pesqueros en Ate

A estos atentados, se suma otro reportado la mañana del 11 de agosto contra la empresa Pesqueros. Según relató un dirigente de la compañía, un sujeto interceptó a un conductor que se disponía a iniciar su ruta desde la intersección de las avenidas Javier Prado y Metropolitana, en Ate.

El desconocido subió al vehículo para exigirle que se alinee con el pago de cupos a una nueva banda criminal y llegó a golpear una de las ventanas. Sin embargo, el chofer logró salir ileso de la intervención tras tocar el botón de pánico instalado en la unidad, que alertó a las autoridades. Este es el cuarto ataque que sufre la empresa Pesqueros en lo que va del año, según su representante.

Plan Escudo no detiene atentados

Los nuevos atentados vuelven a despertar la preocupación en un sector ya golpeado por los ataques de bandas criminales que le exigen el pago de cupos para dejarlos trabajar. Entre agosto de 2024 y julio de 2026, se han registrado 240 atentados con víctimas contra el transporte público, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

Recientemente, el gobierno activó el Plan Escudo para combatir la criminalidad que afecta al sector. Como parte de esta estrategia, el Mininter desplegó a miembros de la Policía Nacional (PNP) y de las Fuerzas Armadas en patios de maniobras de algunas empresas y en las rutas de los vehículos. Sin embargo, esto no ha limitado la violencia contra los transportistas.

Dirigentes entrevistados por La República cuestionaron que el nuevo régimen no los convocara para discutir la elaboración e implementación de este plan. Los representantes de gremios de transporte urbano e interprovincial exigieron que las medidas no sean solo disuasivas y se apueste por la inteligencia para desarticular a las mafias. Además, pidieron ser escuchados para aportar información sobre rutas, puntos críticos y modalidades de ataque.