Suplantan al JNE para difundir falsas encuestas vinculadas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Cusco

LO FALSO:

El JNE, a través de su página de Facebook, difundió encuestas vinculadas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Cusco.

LO VERDADERO:

Los estudios no brindaban información sobre su elaboración, como autoría y ficha técnica, lo que impedía verificar si contaban con el aval del JNE.

La cuenta que difundió el contenido fue creada el 30 de julio de 2026 y cuenta con apenas 79 seguidores.

El JNE emitió un comunicado a través de sus canales oficiales, en el que indicó que la página utilizaba su identidad gráfica y logotipo para difundir información “que puede generar confusión”. Además, aclaró que por principio de neutralidad, no difunde encuestas.

En Facebook, una página llamada 'Elecciones Provinciales & Distritales - Cusco 2026' ha venido difundiendo encuestas relacionadas con las próximas Elecciones Regionales y Municipales en el departamento de Cusco. Sin embargo, se detectaron varios elementos que pusieron en duda su autenticidad.

Encuesta falsa #1. Foto: Facebook

Encuesta falsa #2. Foto: Facebook

Encuesta falsa #3. Foto: Facebook

Encuesta falsa #4. Foto: Facebook

Encuesta falsa #5. Foto: Facebook

Encuesta falsa #6. Foto: Facebook

En primer lugar, ninguno de los estudios mostraba logotipos, nombres u otra información que permitiera identificar a las personas naturales o jurídicas responsables de su elaboración. Por ello, tampoco se podía saber si estaban inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que reúne a quienes están autorizados para elaborar y difundir encuestas electorales.

Además, los materiales no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE. Según esta norma, todas las encuestas deben incluir una ficha técnica con datos como el nombre del autor, el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, las fechas en las que se realizó el trabajo de campo, entre otros. Sin embargo, ninguno aparecía en los estudios. Solo se incluía el logotipo del JNE, pero esto, por sí solo, no demostraba que las encuestas fueran oficiales o válidas.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Otros elementos que generaban dudas se detectaron en la página: aunque algunas de sus publicaciones compartían información real del JNE, el perfil tenía apenas 79 seguidores y había sido creado recientemente, el 30 de julio de 2026.

Inconsistencia #1 en la página. Foto: Facebook

Inconsistencia #2 en la página. Foto: Facebook

Días después de la difusión del contenido, el propio JNE se pronunció sobre el caso a través de un comunicado oficial: aclaró que la mencionada página se hacía pasar por él al utilizar su identidad gráfica y su logotipo para difundir información “que puede generar confusión”. Además, recordó que, debido a su principio de neutralidad, no difundía encuestas ni sondeos a favor o en contra de ninguna candidatura u organización política. Por último, exhortó a la ciudadanía a verificar la información electoral únicamente a través de sus canales oficiales.

Comunicado emitido por el JNE. Foto: JNE

Conclusión

En síntesis, una página de Facebook que se presentaba como vinculada al JNE difundió encuestas sobre las Elecciones Regionales y Municipales en Cusco. Sin embargo, se detectaron varias inconsistencias que pusieron en duda su autenticidad, como la falta de identificación de sus autores y de la ficha técnica exigida por ley. Posteriormente, la propia entidad electoral confirmó que no tenía ningún vínculo con dicha cuenta.