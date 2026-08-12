Famosa influencer llora al anunciar que su bebé perdió la vida a los 8 meses de gestación: “No le encuentro sentido a nada”

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La influencer y modelo guatemalteca Nathalie Stuhlhofer atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras anunciar el fallecimiento de su hija Alanna, a quien esperaba junto a su pareja, el entrenador deportivo Rodri 'Bambi'. La creadora de contenido había compartido durante meses distintos momentos de su embarazo y la ilusión por convertirse en madre por primera vez.

La noticia fue comunicada por la pareja mediante un video publicado en redes sociales, donde ambos se dejaron ver muy afectados. La creadora de contenido también dedicó un extenso mensaje a su pequeña, en el que recordó los ocho meses de embarazo, las pataditas que recibió y la emoción que sentía por conocerla. "No le encuentro sentido a nada", escribió la influencer al despedirse de su hija.

Nathalie Stuhlhofer y Rodri ‘Bambi’ anunciaron el fallecimiento de su bebé. Foto: Instagram.

Influencer anuncia el fallecimiento de su bebé de ocho meses de gestación

Nathalie Stuhlhofer y Rodri 'Bambi' decidieron contar públicamente la pérdida de su hija debido a la exposición que habían tenido durante el embarazo. En el video, la influencer apareció entre lágrimas y explicó que se trataba de una noticia muy difícil para ambos.

“Les queremos contar la lamentable noticia de que nuestra hija falleció. Es algo muy duro para nosotros dos, como ustedes se imaginarán. Yo, en lo personal, sé que compartí toda esta experiencia con ustedes; no es obligación, pero también les quería contar y, para evitar confusión, yo entiendo que al final la gente va a tener preguntas, que, si ya nació o algo así, y ninguno de los dos estamos para responder”, expresó.

Su pareja también explicó por qué decidieron comunicar lo ocurrido a sus seguidores. “Nosotros somos personas públicas, por eso decidimos hacer esto, para evitar lo más posible preguntas, que se toque el tema. Cada trabajo tiene ventajas y desventajas, y no es que podamos desaparecer de redes”, señaló Rodri. La modelo, además, contó que había dedicado gran parte de su contenido de los últimos meses a mostrar su embarazo y agradeció a quienes estaban ilusionados con la llegada de Alanna.

La influencer también adelantó que ambos se tomarán un tiempo alejados de las redes sociales para afrontar el difícil momento. Hasta ahora, la pareja no ha revelado públicamente las circunstancias ni la causa del fallecimiento de la bebé, por lo que no existen detalles confirmados sobre lo sucedido.

¿Quién es Nathalie Stuhlhofer?

Nathalie Stuhlhofer es una modelo, presentadora, influencer y creadora de contenido guatemalteca. Su nombre comenzó a ganar notoriedad en el mundo de los certámenes de belleza cuando fue coronada Miss Teen Guatemala 2016, título que obtuvo en abril de ese año.

Con el paso del tiempo, Stuhlhofer desarrolló una carrera vinculada al modelaje y las plataformas digitales. En sus redes sociales suele compartir contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida, además de diferentes aspectos de su vida personal. Su comunidad digital también acompañó de cerca el embarazo que anunció junto a Rodri a finales de febrero de 2026.