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Actriz denuncia a director de la productora de Michelle Alexander por hacerle un "casting privado" y expondrá sus pruebas en 'Magaly TV, la firme'

Un nuevo caso sacude la farándula. El programa de Magaly Medina saca a la luz la denuncia de una joven actriz, quien acusa directamente a un director vinculado a la productora de Michelle Alexander.

Denuncia completa de la joven actriz contra director de la productora de Michelle Alexander será expuesta en 'Magaly TV, la firme'.
Denuncia completa de la joven actriz contra director de la productora de Michelle Alexander será expuesta en 'Magaly TV, la firme'. | Foto: composición LR/ATV
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Un nuevo caso sacude la farándula nacional y vuelve a poner en el centro de la discusión la violencia contra las mujeres en el mundo del espectáculo. En medio de la controversia generada por la denuncia de Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz, ahora una joven actriz ha decidido alzar su voz contra un director que, según el programa de Magaly Medina, estaría vinculado a Del Barrio Producciones, la productora de Michelle Alexander, una de las figuras más influyentes de la televisión peruana.

La acusación fue presentada en un avance del programa 'Magaly TV, la firme', donde la artista compartió un video como prueba de lo ocurrido.

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Actriz denuncia a director de productora de Michelle Alexander

Aunque el espacio televisivo evitó revelar tanto el nombre de la actriz como el del denunciado, el adelanto bastó para encender las alarmas sobre prácticas abusivas que podrían permanecer ocultas en la industria peruana del entretenimiento.

El material difundido muestra a la joven en una situación que, de acuerdo con su testimonio, habría sido parte de un supuesto “casting íntimo” en su vivienda.

La productora de Michelle Alexander, responsable de títulos como 'Luz de Luna', 'Mi amor, el wachimán' y 'Los otros Concha', aparece mencionada en el contexto del caso. La expectativa está puesta en la emisión completa del programa, prevista para el miércoles 12 de agosto, donde se darán a conocer más elementos de esta acusación.

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El testimonio de la joven actriz se suma a una cadena de revelaciones que han puesto en evidencia las problemáticas que enfrentan las mujeres en el mundo del espectáculo peruano. Previamente, Naldy Saldaña denunció al exdirector musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y señaló que no recibió apoyo de La Bella Luz. A este antecedente se sumó el de Sandra Katiuska, quien tras dejar la Orquesta Papillón señaló al director musical del grupo por humillaciones que, según su versión, comenzaron después de que rechazara insinuaciones.

comunicado

comunicado

Productora de Michelle Alexander separa a director tras denuncio

En medio de la polémica, Del Barrio Producciones rompió su silencio y confirmó que el denunciado es Erick García Vilca. La empresa de Michelle Alexander informó que recibió la denuncia el lunes 10 de agosto y que activó de inmediato los protocolos internos, además de separar al trabajador señalado. En su comunicado, la productora precisó que se pactó una reunión con la joven actriz para el miércoles 12 de agosto, pero que ella no asistió. No obstante, reafirmaron su compromiso de acompañarla y brindarle apoyo durante este proceso.

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