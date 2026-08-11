El duelo entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se disputará este martes 11 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

El partido entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y DSports.

Boca Juniors y Deportivo Recoleta se enfrentan en 'La Bombonera'. Foto: LFP/Tigo Sports/composición LR

Boca Juniors y Deportivo Recoleta se enfrentan en 'La Bombonera'. Foto: LFP/Tigo Sports/composición LR

Boca Juniors vs Deportivo Recoleta EN VIVO juegan HOY martes 11 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Boca Juniors vs Deportivo Recoleta EN VIVO 11:12 Bajas de Deportivo Recoleta para el partido de hoy A diferencia de Boca Juniors, Deportivo Recoleta no tiene bajas para el duelo de esta noche. El equipo dirigido por Jorge Osmar González Frutos tendrá a su plantilla completa para el partido por la Copa Sudamericana. 11:08 Bajas de Boca para el partido de hoy Agustín Marchesín (rotura de ligamentos)

Adam Bareiro (discopatía lumbar)

Tomás Belmonte (esguince de tobillo)

Carlos Palacios (sobrecarga muscular)

Exequiel Zeballos (decisión técnica) 11:04 Cruces de 8vos de la Copa Sudamericana 2026 10:45 ¿Qué canal transmite el Boca Juniors vs Deportivo Recoleta? El partido entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y DSports. 10:43 ¿En qué estadio se jugará el Boca Juniors vs Deportivo Recoleta? Boca Juniors y Deportivo Recoleta disputarán este encuentro en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 48.000 espectadores. 10:19 Últimos partidos de Deportivo Recoleta Rubio Ñú 1-3 Recoleta | 7.08.26

Recoleta 3-2 Nacional Asunción | 3.08.26

Libertad 4-1 Recoleta | 30.07.26

Recoleta 1-1 San Lorenzo | 25.07.26

San Lorenzo 0-1 Recoleta | 26.07.26 10:18 Últimos partidos de Boca Juniors Boca Juniors 1-1 Vélez Sarsfield | 8.08.26

Boca Juniors 1-0 Estudiantes de La Plata | 5.08.26

Newell’s 2-2 Boca Juniors | 2.08.26

O’Higgins 1-0 Boca Juniors | 30.07.26

Deportivo Riestra 3-0 Boca Juniors | 26.07.26 10:17 Pronóstico del Boca Junior vs Deportivo Recoleta Las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca Juniors sobre Deportivo Recoleta. Betsson: gana Boca Juniors (1,24), empate (4,80), gana Recoleta (14,50)

Betano: gana Boca Juniors (1,24), empate (5,90), gana Recoleta (13,50)

Bet365: gana Boca Juniors (1,22), empate (6,50), gana Recoleta (12,00)

1XBet: gana Boca Juniors (1,24), empate (6,68), gana Recoleta (15,00)

Caliente: gana Boca Juniors (1,24), empate (6,25), gana Recoleta (13,00)

Doradobet: gana Boca Juniors (1,23), empate (6,00), gana Recoleta (14,00). *Las cuotas de apuestas están propensas al cambio. 09:43 Posible alineación de Deportivo Recoleta Deportivo Recoleta: Oscar Toledo, Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzon, Luis Mendoza, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López, Juan Falcon, Kevin Parzajuk y Paul Charpentier. 09:41 Convocados de Boca Juniors A través de sus redes sociales, Boca Juniors anunció a todos los futbolistas que tendrá disponible para el duelo frente a Deportivo Recoleta por los 8vos de la Copa Sudamericana 2026. 🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!



🏆 #Sudamericana

🆚 Recoleta

🗓 Martes 11/08

🕙 19:00

🏟 Estadio Tomás Adolfo Ducó

💻 @ElCanaldeBoca #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/XallWZU4Yv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 10, 2026 09:39 Posible alineación de Boca Juniors Boca Juniors: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Leonel Flores, Tomás Aranda y Miguel Merentiel 09:22 Horario del Boca Juniors vs Recoleta en otros países Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 12/08) 09:21 ¿A qué hora juega Boca Juniors vs Deportivo Recoleta? El duelo entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se disputará este martes 11 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana). 09:20 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la cobertura del partido Boca Juniors vs Deportivo Recoleta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026. ¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 🏆 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/rXoiOF1z2Z — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 11, 2026

El cuadro ‘xeneize’ arrancará la llave jugando de local y a pesar de no poder hacerlo en ‘La Bombonera’, sabe que deberá sacar un buen resultado en el partido de ida. Boca Juniors llegó a esta etapa luego de eliminar por penales a O’Higgins en la fase previa. Por el lado de Recoleta, culminó primero en el Grupo D, lo cual le permitió jugar directamente los 8vos de final.

Canal para ver Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

El partido entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y DSports.

Horarios por país del partido Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

El duelo entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se disputará este martes 11 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 12/08)

Estadio donde se juega Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

Boca Juniors y Deportivo Recoleta disputarán este encuentro en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 48.000 espectadores.

Pronóstico de Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca Juniors sobre Deportivo Recoleta.

Betsson: gana Boca Juniors (1,24), empate (4,80), gana Recoleta (14,50)

Betano: gana Boca Juniors (1,24), empate (5,90), gana Recoleta (13,50)

Bet365: gana Boca Juniors (1,22), empate (6,50), gana Recoleta (12,00)

1XBet: gana Boca Juniors (1,24), empate (6,68), gana Recoleta (15,00)

Caliente: gana Boca Juniors (1,24), empate (6,25), gana Recoleta (13,00)

Doradobet: gana Boca Juniors (1,23), empate (6,00), gana Recoleta (14,00).

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