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Boca Juniors vs Deportivo Recoleta EN VIVO: pronósticos y alineaciones del partido por los 8vos de la Copa Sudamericana 2026

El enfrentamiento de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Boca Juniors y Deportivo Recoleta se enfrentan en 'La Bombonera'. Foto: LFP/Tigo Sports/composición LR
Boca Juniors y Deportivo Recoleta se enfrentan en 'La Bombonera'. Foto: LFP/Tigo Sports/composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

10:45
¿Qué canal transmite el Boca Juniors vs Deportivo Recoleta?

El partido entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y DSports.

09:21
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Deportivo Recoleta?

El duelo entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se disputará este martes 11 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

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Boca Juniors vs Deportivo Recoleta EN VIVO juegan HOY martes 11 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Boca Juniors vs Deportivo Recoleta EN VIVO

11:12
11/8/2026

Bajas de Deportivo Recoleta para el partido de hoy

A diferencia de Boca Juniors, Deportivo Recoleta no tiene bajas para el duelo de esta noche. El equipo dirigido por Jorge Osmar González Frutos tendrá a su plantilla completa para el partido por la Copa Sudamericana.

11:08
11/8/2026

Bajas de Boca para el partido de hoy

  • Agustín Marchesín (rotura de ligamentos)
  • Adam Bareiro (discopatía lumbar)
  • Tomás Belmonte (esguince de tobillo)
  • Carlos Palacios (sobrecarga muscular)
  • Exequiel Zeballos (decisión técnica)
11:04
11/8/2026

Cruces de 8vos de la Copa Sudamericana 2026

Cruces 8vos de final Copa Sudamericana 2026

10:45
11/8/2026

¿Qué canal transmite el Boca Juniors vs Deportivo Recoleta?

El partido entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y DSports.

10:43
11/8/2026

¿En qué estadio se jugará el Boca Juniors vs Deportivo Recoleta?

Boca Juniors y Deportivo Recoleta disputarán este encuentro en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 48.000 espectadores.

10:19
11/8/2026

Últimos partidos de Deportivo Recoleta

  • Rubio Ñú 1-3 Recoleta | 7.08.26
  • Recoleta 3-2 Nacional Asunción | 3.08.26
  • Libertad 4-1 Recoleta | 30.07.26
  • Recoleta 1-1 San Lorenzo | 25.07.26
  • San Lorenzo 0-1 Recoleta | 26.07.26
10:18
11/8/2026

Últimos partidos de Boca Juniors

  • Boca Juniors 1-1 Vélez Sarsfield | 8.08.26
  • Boca Juniors 1-0 Estudiantes de La Plata | 5.08.26
  • Newell’s 2-2 Boca Juniors | 2.08.26
  • O’Higgins 1-0 Boca Juniors | 30.07.26
  • Deportivo Riestra 3-0 Boca Juniors | 26.07.26
10:17
11/8/2026

Pronóstico del Boca Junior vs Deportivo Recoleta

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca Juniors sobre Deportivo Recoleta.

  • Betsson: gana Boca Juniors (1,24), empate (4,80), gana Recoleta (14,50)
  • Betano: gana Boca Juniors (1,24), empate (5,90), gana Recoleta (13,50)
  • Bet365: gana Boca Juniors (1,22), empate (6,50), gana Recoleta (12,00)
  • 1XBet: gana Boca Juniors (1,24), empate (6,68), gana Recoleta (15,00)
  • Caliente: gana Boca Juniors (1,24), empate (6,25), gana Recoleta (13,00)
  • Doradobet: gana Boca Juniors (1,23), empate (6,00), gana Recoleta (14,00).

*Las cuotas de apuestas están propensas al cambio.

09:43
11/8/2026

Posible alineación de Deportivo Recoleta

Deportivo Recoleta: Oscar Toledo, Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzon, Luis Mendoza, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López, Juan Falcon, Kevin Parzajuk y Paul Charpentier.

09:41
11/8/2026

Convocados de Boca Juniors

A través de sus redes sociales, Boca Juniors anunció a todos los futbolistas que tendrá disponible para el duelo frente a Deportivo Recoleta por los 8vos de la Copa Sudamericana 2026.

09:39
11/8/2026

Posible alineación de Boca Juniors

Boca Juniors: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Leonel Flores, Tomás Aranda y Miguel Merentiel

09:22
11/8/2026

Horario del Boca Juniors vs Recoleta en otros países

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (miércoles 12/08)
09:21
11/8/2026

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Deportivo Recoleta?

El duelo entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se disputará este martes 11 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

09:20
11/8/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la cobertura del partido Boca Juniors vs Deportivo Recoleta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El cuadro ‘xeneize’ arrancará la llave jugando de local y a pesar de no poder hacerlo en ‘La Bombonera’, sabe que deberá sacar un buen resultado en el partido de ida. Boca Juniors llegó a esta etapa luego de eliminar por penales a O’Higgins en la fase previa. Por el lado de Recoleta, culminó primero en el Grupo D, lo cual le permitió jugar directamente los 8vos de final.

PUEDES VER: Jefferson Farfán llenó de elogios a jugador de Sport Boys tras empate ante Alianza Lima: "Ojalá puedas volver pronto a tu casa"

lr.pe

Canal para ver Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

El partido entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y DSports.

Horarios por país del partido Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

El duelo entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se disputará este martes 11 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (miércoles 12/08)

Estadio donde se juega Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

Boca Juniors y Deportivo Recoleta disputarán este encuentro en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 48.000 espectadores.

PUEDES VER: Jorge Messi, el hombre que llevó a Lionel Messi a la elite mundial: los momentos clave en la carrera de su hijo

lr.pe

Pronóstico de Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca Juniors sobre Deportivo Recoleta.

  • Betsson: gana Boca Juniors (1,24), empate (4,80), gana Recoleta (14,50)
  • Betano: gana Boca Juniors (1,24), empate (5,90), gana Recoleta (13,50)
  • Bet365: gana Boca Juniors (1,22), empate (6,50), gana Recoleta (12,00)
  • 1XBet: gana Boca Juniors (1,24), empate (6,68), gana Recoleta (15,00)
  • Caliente: gana Boca Juniors (1,24), empate (6,25), gana Recoleta (13,00)
  • Doradobet: gana Boca Juniors (1,23), empate (6,00), gana Recoleta (14,00).

Últimos partidos de Boca Juniors

  • Boca Juniors 1-1 Vélez Sarsfield | 8.08.26
  • Boca Juniors 1-0 Estudiantes de La Plata | 5.08.26
  • Newell’s 2-2 Boca Juniors | 2.08.26
  • O’Higgins 1-0 Boca Juniors | 30.07.26
  • Deportivo Riestra 3-0 Boca Juniors | 26.07.26

Últimos partidos de Deportivo Recoleta

  • Rubio Ñú 1-3 Recoleta | 7.08.26
  • Recoleta 3-2 Nacional Asunción | 3.08.26
  • Libertad 4-1 Recoleta | 30.07.26
  • Recoleta 1-1 San Lorenzo | 25.07.26
  • San Lorenzo 0-1 Recoleta | 26.07.26
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