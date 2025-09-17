HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Sociedad

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

Negrita es una perrita rescatada, dócil y juguetona, de aproximadamente un año y medio, que necesita un hogar, antes de que sea devuelta a la calle.

Negrita busca una familia que le pueda dar el amor que no conoció en la calle. Ella te espera.
Negrita busca una familia que le pueda dar el amor que no conoció en la calle. Ella te espera. | Difusión

¡Negrita busca un buen hogar! Ella es una perrita que vivía en una mecánica de una zona de San Martín de Porres, pero un día entró en celo y su dueño decidió abandonarla. La dejó en la calle y, a causa de ello, Negrita fue atropellada. Un grupo de personas lograron apoyarla y hoy el can viene recuperándose, pero pronto no tendrá un lugar a donde ir y deberá volver a la calle.

“No queremos dejarla nuevamente en la calle, pero no tenemos dónde llevarla, ya cuidamos muchos animalitos y encontrar hogares, es lo que siempre nos hace falta”, dice una de las personas que ayuda a Negrita.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

La rescatista cuenta que Negrita está actualmente recuperándose de su patita, que quedó mal a causa del atropello, en el patio de una casa que pertenece a una adulta mayor. Este hecho también les genera preocupación porque la perrita no recibe los cuidados necesarios y necesita con urgencia un hogar temporal o, mejor aún, uno definitivo. Además, la adulta mayor solo accedió a brindarle espacio por un tiempo corto.

Negrita vivió en las calles desde pequeña, sufrió maltratos e indiferencia. Hoy busca una oportunidad de amar. Foto: Difusión.

Negrita vivió en las calles desde pequeña, sufrió maltratos e indiferencia. Hoy busca una oportunidad de amar. Foto: Difusión.

PUEDES VER: Control de identidad de la PNP bajo cuestionamiento: fallo del Tribunal Constitucional corrige intervención arbitraria de policía

lr.pe

La rescatista también indica que Negrita será esterilizada antes de que entre nuevamente en celo. “Seguramente fue atropellada cuando escapaba de perritos machos que la perseguían para pisarla, por eso no queremos que vuelva a repetirse esa situación. A la familia que la adopte la entregaremos esterilizada”, agrega.

Pese a todo el sufrimiento que ha vivido, Negrita sigue siendo una perrita dócil, tranquila y juguetona, con ganas de brindar amor a la familia que la adopte. Ella tiene aproximadamente un año y medio, es tamaño mediano (no crecerá más), de color negro y tiene una mancha blanca en su pecho. Se lleva bien con otros perritos.

Los que deseen apoyar a Negrita, pueden hacerlo con un espacio temporal (para que se recupere bien de su patita), un chequeo veterinario con un especialista en traumatología y terapia física para evitar que no le quedan secuelas tras el atropello, y, sobre todo, con un hogar definitivo. Pueden comunicarse al 966 347 501 (Tatiana). Solo se entregará en adopción a personas responsables que acepten el seguimiento y visita a la perrita.

Adopta, no compres. Ellos te lo agradecerán.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
Esta importante avenida de San Martín de Porres será renovada luego de 50 años de abandono: costará más de S/19 millones.

Esta importante avenida de San Martín de Porres será renovada luego de 50 años de abandono: costará más de S/19 millones.

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a sujeto por grabar a escolares con cámara oculta en Puente Piedra: tenía antecedentes similares

Detienen a sujeto por grabar a escolares con cámara oculta en Puente Piedra: tenía antecedentes similares

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: turistas continúan varados en Ollantaytambo desde horas de la mañana

Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: turistas continúan varados en Ollantaytambo desde horas de la mañana

LEER MÁS
Madre venezolana autoriza que su hijo peruano viaje con su abuela a Italia, pero menor nunca volvió: "El papá no me lo devolverá"

Madre venezolana autoriza que su hijo peruano viaje con su abuela a Italia, pero menor nunca volvió: "El papá no me lo devolverá"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel tras ir al hospital por vómitos y mareos

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 17 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Sociedad

Línea 1 del Metro asegura que funcionamiento de la Estación Grau no se verá afectado por obras de nueva Vía Expresa

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Santiváñez se burla de mandato judicial y reconoce a suspendido general Zanabria

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Rafael López Aliaga estuvo con el hermano de Cipriani antes de viajar al Vaticano

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota