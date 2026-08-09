La activista Azul Rojas Marín fue condenada a ocho años de prisión por su participación en la organización criminal "Los causas siempre activos", según la Corte Suprema. | Composición LR

La activista Azul Rojas Marín fue condenada a ocho años de prisión por su participación en la organización criminal "Los causas siempre activos", según la Corte Suprema. | Composición LR

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La activista Azul Rojas Marín fue condenada a ocho años de prisión por el delito de organización criminal, de acuerdo con una sentencia judicial que quedó firme luego de que la Corte Suprema declarara inadmisible el recurso de casación presentado por su defensa. Rojas fue detenida el jueves 6 de agosto en cumplimiento de una orden de captura.

Según información difundida por Infobae, que tuvo acceso al expediente judicial, la condena fue dictada inicialmente por un Juzgado Penal Colegiado de Trujillo y posteriormente confirmada por una Sala Penal de Apelaciones de La Libertad.

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El proceso judicial atribuyó a Rojas Marín haber integrado la organización criminal denominada Los causas siempre activos, grupo que, según la investigación, operaba en diferentes localidades de La Libertad y estaba vinculado a delitos como extorsión, robo, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas.

¿Qué rol le atribuyó el tribunal a Azul Rojas?

De acuerdo con la sentencia, Rojas Marín habría brindado alojamiento en su vivienda a integrantes de la organización con el propósito de ocultarlos de las autoridades. El tribunal también consideró acreditado que habría colaborado con el almacenamiento de armas, municiones, teléfonos celulares y manuscritos relacionados con actividades extorsivas.

El fallo señala, además, que la activista habría utilizado distintas líneas telefónicas para mantener comunicaciones vinculadas con las actividades de la organización criminal.

Entre las pruebas consideradas por los magistrados se encuentran los objetos incautados durante el allanamiento de la vivienda de Rojas Marín, realizado en abril de 2019. En aquella intervención se encontraron teléfonos celulares, chips, dinero en efectivo, vouchers y manuscritos con contenido extorsivo.

La sentencia también valoró la declaración de una testigo que identificó como perteneciente a Rojas Marín un cuaderno con anotaciones que fue incautado durante la intervención policial.

Comunicaciones con integrante de la organización

Otro de los elementos considerados por el tribunal fueron los registros de comunicaciones entre Rojas Marín y Walter Torres de la Cruz, alias 'Pelao', quien fue señalado como uno de los integrantes de la organización criminal.

La sentencia concluyó que estos elementos, junto con el resto de las pruebas incorporadas al proceso, sustentaban la participación atribuida a Rojas Marín dentro de la organización.

La condena fue posteriormente revisada por una Sala Penal de Apelaciones de La Libertad, que confirmó la decisión del juzgado colegiado. Finalmente, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa, con lo que la sentencia adquirió firmeza.

El otro proceso que marcó su caso

Azul Rojas Marín también es conocida por haber denunciado que fue víctima de violencia sexual y tortura por parte de agentes policiales hace 17 años. En ese proceso, la justicia condenó a policías involucrados por los delitos de tortura y violación sexual agravada.

La activista ha cuestionado públicamente la actuación del sistema de justicia en ese caso y ha sostenido que las instituciones no respondieron adecuadamente frente a las agresiones que denunció.

Su detención del 6 de agosto se produjo, precisamente, en cumplimiento de la orden derivada de la condena por organización criminal.