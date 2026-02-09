Casos de neumonía infantil aumentaron en 10% en Perú: alertan reducción en la vacunación

Los casos de neumonía en niños menores de cinco años en Perú aumentaron un 10% en 2025, con 30,826 episodios, vinculados a la baja cobertura de vacunación y problemas sanitarios. | Minsa

Los casos de neumonía en niños menores de cinco años en Perú aumentaron un 10% en 2025, con 30,826 episodios, vinculados a la baja cobertura de vacunación y problemas sanitarios. | Minsa

Los casos de neumonía en niños menores de cinco años aumentaron en un 10% en el Perú durante el 2025, una cifra que especialistas vinculan directamente a la baja cobertura de vacunación y a deficiencias estructurales. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa), hasta la semana epidemiológica 53 se registraron 30.826 episodios en este grupo etario, superando los 28.048 casos reportados en 2024.

Las regiones con mayor incidencia por cada 10.000 habitantes fueron Loreto, Puno, San Martín, Lima y Cusco. La letalidad por neumonía infantil se mantuvo en 0,6% a nivel nacional el último año. Para la Dra. Tatiana Avalos, médica especialista en Enfermedades Infecciosas y Tropicales y secretaria de la Asociación Panamericana de Infectología, este incremento no es fortuito. “No es un número al azar, sino que coincide con los departamentos donde la cobertura vacunal ha sido muy baja”, advirtió.

TE RECOMENDAMOS KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

A ello se suma un factor creciente de desinformación, impulsado por contenidos antivacunas difundidos en redes sociales. “Sale un influencer o un tiktoker, emite una opinión sin sustento y eso se malinterpreta. Los padres o cuidadores creen que es aplicable a todas (las inoculaciones) y deciden no llevar a inmunizar a los infantes”, explicó.

Riesgo de más hospitalizaciones y muertes

La especialista alertó que la baja vacunación no solo incrementa los contagios, sino también las hospitalizaciones y defunciones. “Si no recibo mi vacuna contra neumococo, influenza o COVID, no tengo defensas. Si seguimos con esta pausa de ‘de repente me vacuno’, estas cifras van a seguir aumentando”, sostuvo. En 2025, el Minsa reportó 181 muertes por neumonía en menores de cinco años, una cifra casi igual a la del año previo. Loreto presentó la tasa acumulada más alta, con 292,27 casos por cada 10.000 habitantes, seguida de Puno y San Martín.

Un caso ocurrido en Huancavelica ilustra la gravedad del problema. En junio de 2025, una niña de tres años falleció por una neumonía avanzada que comprometía el 70% de su pulmón izquierdo, agravada por un cuadro de desnutrición aguda. La menor vivía a pocas cuadras del hospital, pero no fue llevada a tiempo. Fue la primera muerte por la enfermedad registrada ese año en la región, una de las más afectadas por las bajas temperaturas.

Inmunizaciones que no llegan

Avalos precisó que el problema no es la falta de material médico. “El stock existe. Las enfermeras no solo esperan en los centros de salud, salen a parques, mercados, iglesias. Hay brigadas vacunando”, indicó. Sin embargo, reconoció que el principal obstáculo es la escasa cultura de prevención. Además, el exministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que la ‘‘ignorancia de las autoridades’’ propicia que los mitos y el miedo a las vacunas continúe propagándose en la población: ‘‘Hay que informar y educar… El ministerio no ha investigado, están actuando como ciegos’’.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS), la inmunización contra el neumococo mostró una tendencia descendente a nivel nacional. La cobertura de la primera dosis se redujo a 97,7%, por debajo del registro alcanzado en 2024. La segunda dosis, que el año anterior logró cobertura completa, cerró 2025 en 95%. El retroceso más marcado se dio en la tercera dosis, que cayó a 86,1%, cuando en 2024 había llegado al 90%.

Al analizar el panorama dentro del país, la situación resulta más preocupante. En Puno, la cobertura de la segunda dosis apenas alcanzó el 85,3% durante 2025, mientras que en Loreto la tercera dosis descendió a un crítico 69,7%. Ambas regiones figuran entre las que reportaron mayor incidencia de neumonía, lo que refuerza la relación directa entre la caída en la vacunación y el aumento de los cuadros respiratorios graves.

Virus sincicial respiratorio: una amenaza silenciosa

Otro factor de riesgo es el virus sincicial respiratorio (VSR), que en 2025 registró 4.188 casos en el país y puede derivar en neumonía grave en recién nacidos. Aunque Perú no lo incluye en su esquema regular, Avalos destacó la existencia de una vacuna mediante inmunización pasiva en gestantes.

“Vacunar a la madre entre las 24 y 36 semanas permite que el bebé nazca con una protección de más del 75% durante sus primeros seis meses de vida”, explicó. Este periodo es clave, ya que los recién nacidos no reciben vacunas del calendario regular hasta los dos meses. La especialista señaló que países como Argentina ya aplican esta estrategia con resultados positivos, respaldados por estudios como BERNI, que demostró una alta efectividad para prevenir hospitalizaciones por VSR.

“Una catástrofe anunciada”

Desde una mirada estructural, Víctor Zamora calificó el aumento de neumonías como “una crónica de una catástrofe anunciada”, resultado de la combinación de ‘‘baja cobertura vacunal, factores climáticos y deficiente toma de decisiones a nivel estatal’’. A ello se suman las heladas, el hacinamiento, la pobreza y la falta de saneamiento básico en el territorio.

El Minsa anunció que, según la ruta de inmunizaciones 2026, la vacunación se intensificará desde la segunda semana de febrero. No obstante, Zamora considera que las campañas fracasan porque las autoridades ‘‘no saben el comportamiento de sus usuarios’’. ‘‘Y eso es inversión. Con millones de soles y tiempo… Sin problemas de gestión”, precisó. Los especialistas coinciden en que el éxito de las inoculaciones dependerá de una estrategia sostenida de información, acceso y liderazgo sanitario. La pregunta es, ¿cúando?

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.