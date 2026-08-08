Ingeniera sanmarquina gana fondo del MIT para investigar la detección temprana del cáncer de ovario

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El proyecto que impulsa la ingeniera biomédica peruana Nicole Caballero-Canchanya, para lograr la detección temprana del cáncer de ovario recibió respaldo internacional luego de ser seleccionado para la segunda fase del MIT Catalyst Europe, fellowship impulsada por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos.

A partir de este reconocimiento, el equipo que lidera la profesional egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) recibirá 50.000 euros para continuar con la investigación y contribuir a desarrollar un método que mejore el diagnóstico oportuno de esta enfermedad que suele detectarse en etapas avanzadas.

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Proyecto de ingeniera sanmarquina destacó en programa internacional del MIT

La iniciativa forma parte del MIT LinQ, un programa de investigación colaborativa e innovación biomédica que reúne equipos multidisciplinarios para desarrollar soluciones con potencial de aplicación clínica. El apoyo financiero que recibirá el proyecto representa una oportunidad para impulsar la investigación en salud femenina, un campo que históricamente ha recibido un menor financiamiento, según indicó la profesional.

Antes de llegar a este punto, la egresada sanmarquina ya destacaba por sus propios méritos. En 2025 fue reconocida entre los 100 Líderes del Mañana por Global Biotech Revolution en la Universidad de Cambridge y realizó una estancia como investigadora visitante en el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ). Actualmente, cursa un doctorado en el Reino Unido como Marie Skłodowska-Curie Fellow e integra la red europea UPLIFT para el desarrollo de nuevas tecnologías en radioterapia.

Creadora de una comunidad que conecta profesionales con oportunidades académicas

Además de su labor científica, la investigadora presentó recientemente Invivo Lab, una comunidad digital gratuita orientada a estudiantes y profesionales de ingeniería y biociencias de Latinoamérica. La plataforma conecta a más de 10.000 usuarios de más de 70 países con oportunidades de becas, fellowships, programas de posgrado y pasantías internacionales de acceso gratuito, con el objetivo de acercar información académica y fortalecer la formación de nuevos talentos.