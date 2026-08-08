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Atacan paradero de la empresa Etupsa en Villa María del Triunfo: evalúan paralizar sus operaciones

Los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra la fachada del establecimiento. Un transportista afirmó que hoy no saldrían a laborar a raíz del atentado.

Ataque contra paradero de la empresa Etupsa en Villa María del Triunfo
Ataque contra paradero de la empresa Etupsa en Villa María del Triunfo | Composición LR / Exitosa
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Un ataque a balazos contra el paradero de la empresa de transporte público Etupsa 73 S.A., línea A, se registró la noche del viernes 7 de agosto en el distrito de Villa María del Triunfo. Según información preliminar, los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra la fachada del establecimiento.

En el lugar, peritos de criminalística hallaron 12 casquillos de bala, de los cuales 7 impactaron y perforaron la puerta principal del patio de maniobras. Pese a la violencia del atentado, no se registraron heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, los trabajadores evalúan suspender sus operaciones a raíz del hecho.

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¿Cómo se produjo el ataque a la empresa Etupsa?

De acuerdo con las cámaras de seguridad del sector, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y realizaron múltiples disparos —sin descender del vehículo— contra la puerta del paradero de la compañía que cubre la ruta de Villa María del Triunfo al Cercado de Lima.

El atentado se produjo cuando en la zona aún circulaban autos particulares y mototaxis, así como transeúntes que presenciaron el ataque y huyeron atemorizados para resguardar su integridad. Tras lo ocurrido, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido.

Transportistas de Etupsa evalúan suspender sus operaciones

Un trabajador de la empresa señaló que previo al ataque no habían recibido amenazas extorsivas. Sin embargo, aseguró que debido a este hecho están evaluando paralizar sus operaciones. “Mañana no va a salir nadie”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Esta no es la primera vez que se registra un ataque contra la empresa Etupsa 73. El 6 de junio, un conductor de la compañía de la línea 1 falleció tras ser atacado a balazos por desconocidos cuando circulaba con su unidad en el distrito de San Martín de Porres.

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