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Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

La separación de Johanny Lindao Feria como fiscal adjunta provincial de Piura fue oficializada mediante una resolución emitida por la Fiscalía de la Nación este 14 de julio.

Separan a fiscal que fue captada agrediendo a policía en Piura
Separan a fiscal que fue captada agrediendo a policía en Piura | Composición LR / Difusión
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La Fiscalía de la Nación dio por concluido el nombramiento de la abogada Johanny Yessenia Lindao Feria como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Piura y su designación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, tras protagonizar una agresión contra un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una intervención realizada en el distrito de Castilla.

La medida fue oficializada a través de la Resolución N.° 2046-2026-MP-FN, publicada este martes 14 de julio en el Diario Oficial El Peruano, y se adopta sin perjuicio de las acciones legales que estuvieran pendientes por las quejas o denuncias que pudieran encontrarse en trámite, según el documento firmado por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas.

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Fiscal fue captada agrediendo a policía durante una intervención por presunta infracción vehicular

En un hecho registrado recientemente, la fiscal Johanny Yessenia Lindao Feria fue captada reaccionando de forma violenta y propinando un cabezazo en el rostro a un suboficial de la PNP en la comisaría de Castilla, tras ser detenida durante una intervención del vehículo en el que se desplazaba, el cual realizaba presuntas maniobras temerarias en la vía pública. Como consecuencia de la agresión, el agente recibió tres días de descanso médico por las lesiones sufridas.

Tras el ataque, Lindao Feria fue puesta a disposición de la Unidad de Flagrancia de Piura, donde permanece detenida por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad. En tanto, el conductor del vehículo, identificado como Arcadio Miranda Rodríguez, es investigado por el presunto delito de conducción en estado de ebriedad, tras arrojar un resultado de 1,37 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple del límite legal en el Perú para conductores particulares.

Fiscal fue separada de cargos que ejercía desde hace casi 10 años

Johanny Lindao mantenía el cargo de fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Piura desde diciembre de 2017, fecha en la que fue nombrada para este puesto. Asimismo, en octubre de 2019 fue designada en el despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla. Tras el incidente, quedó separada de ambos cargos.

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