Suplantan a Datum para difundir falsas encuestas vinculadas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Junín

LO FALSO:

Recientemente Datum ha publicado encuestas vinculadas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Junín.

LO VERDADERO:

Los supuestos estudios presentan un diseño distinto al que Datum utiliza habitualmente en sus publicaciones. Además, no figuran en la página web ni en las redes sociales oficiales de la entidad.

La cuenta que difundió el contenido registra actividad desde el 26 de julio y cuenta con apenas 32 seguidores.

En conversaciones con Verificador de La República, Datum confirmó que las encuestas difundidas son falsas y precisó que no ha realizado estudios de opinión en Junín.

En Facebook, una página con el nombre Datum Junín ha estado difundiendo encuestas relacionadas con las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en ese departamento. Sin embargo, se detectaron inconsistencias que pusieron en duda su autenticidad.

Encuesta falsa #1. Foto: Facebook

Encuesta falsa #2. Foto: Facebook

Encuesta falsa #3. Foto: Facebook

Si bien cada estudio incluía una ficha técnica —requisito establecido en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales—, presentaban un diseño distinto al que Datum suele utilizar en sus publicaciones. Además, el contenido no había sido difundido ni en la página web de la entidad ni en sus redes sociales oficiales.

Comparación entre ambos diseños. Foto: Facebook / Datum | Composición: LR

Por otro lado, la página desde la que se compartió el contenido viral cuenta con apenas 32 seguidores, 3 publicaciones y registra actividad únicamente desde el pasado 26 de julio.

Inconsistencia #1 en la página. Foto: Facebook

Inconsistencia #2 en la página. Foto: Facebook

Inconsistencia #3 en la página. Foto: Facebook

Ante estas inconsistencias, Verificador de La República se comunicó directamente con Datum, cuya representación confirmó que tanto la página como las supuestas encuestas son falsas y precisó que la empresa no ha realizado estudios recientes de opinión en Junín.

Poco después, subió un comunicado a sus redes sociales, en el que, aparte de reconfirmar la falsedad del contenido, instó a la ciudadanía a verificar fuentes y evitar compartir información no oficial.

Comunicado oficial de Datum. Foto: Facebook

Conclusión

En síntesis, una cuenta de Facebook difundió tres supuestas encuestas atribuidas a Datum sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Junín. Sin embargo, se detectaron algunas inconsistencias, como un diseño distinto al habitual de la empresa, la ausencia de publicación en sus canales oficiales y el origen en una página creada recientemente con poca actividad.

En conversaciones con Verificador de La República, Datum confirmó que tanto la cuenta como el contenido son falsos y aclaró que no ha realizado estudios recientes en ese departamento.