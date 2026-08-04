Suplantan a Datum para difundir falsas encuestas vinculadas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Junín

En Facebook, una página con el nombre Datum Junín ha estado difundiendo encuestas relacionadas con las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en ese departamento. Sin embargo, se detectaron inconsistencias que pusieron en duda su autenticidad.
Encuesta falsa #1. Foto: Facebook
Encuesta falsa #2. Foto: Facebook
Encuesta falsa #3. Foto: Facebook
Si bien cada estudio incluía una ficha técnica —requisito establecido en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales—, presentaban un diseño distinto al que Datum suele utilizar en sus publicaciones. Además, el contenido no había sido difundido ni en la página web de la entidad ni en sus redes sociales oficiales.
Comparación entre ambos diseños. Foto: Facebook / Datum | Composición: LR
Por otro lado, la página desde la que se compartió el contenido viral cuenta con apenas 32 seguidores, 3 publicaciones y registra actividad únicamente desde el pasado 26 de julio.
Inconsistencia #1 en la página. Foto: Facebook
Inconsistencia #2 en la página. Foto: Facebook
Inconsistencia #3 en la página. Foto: Facebook
Ante estas inconsistencias, Verificador de La República se comunicó directamente con Datum, cuya representación confirmó que tanto la página como las supuestas encuestas son falsas y precisó que la empresa no ha realizado estudios recientes de opinión en Junín.
Poco después, subió un comunicado a sus redes sociales, en el que, aparte de reconfirmar la falsedad del contenido, instó a la ciudadanía a verificar fuentes y evitar compartir información no oficial.
Comunicado oficial de Datum. Foto: Facebook
En síntesis, una cuenta de Facebook difundió tres supuestas encuestas atribuidas a Datum sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Junín. Sin embargo, se detectaron algunas inconsistencias, como un diseño distinto al habitual de la empresa, la ausencia de publicación en sus canales oficiales y el origen en una página creada recientemente con poca actividad.
En conversaciones con Verificador de La República, Datum confirmó que tanto la cuenta como el contenido son falsos y aclaró que no ha realizado estudios recientes en ese departamento.