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Atacan cúster en plena ruta y hieren a pasajera en Los Olivos: PNP no descarta móvil de extorsión

La unidad fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia.

Vehículo fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta
Vehículo fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta | Foto: Difusión
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Un nuevo atentado contra el transporte público se reportó en la capital este 21 de julio. Una cúster que presuntamente operaba de manera informal utilizando la fachada de la empresa TransLima fue atacada a balazos en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, en Los Olivos.

Las cámaras de seguridad de la municipalidad captaron el momento en que una motocicleta con dos ocupantes interceptó la unidad. En las imágenes se observa cómo uno de ellos saca un arma de fuego y dispara en varias ocasiones contra la cúster de placa C1U-773.

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Como consecuencia del ataque, una pasajera resultó herida en el rostro y fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia. En tanto, la zona permanece acordonada y con presencia policial mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables. La Policía Nacional investiga el móvil del atentado y no descarta que esté relacionado con un presunto caso de extorsión.

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Bus de TransLima fue atacado hace menos de una semana en el mismo punto de Los Olivos

Este hecho ocurre a menos de una semana de un ataque contra la empresa de transportes TransLima, que dejó a un conductor herido en el distrito de Los Olivos. El chofer Óscar Lizana Beleto (47) recibió un impacto de bala en la pierna mientras esperaba pasajeros a pocos metros del cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria. Una faja que usaba habría evitado que la bala perforara totalmente su abdomen.

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