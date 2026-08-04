Revista Hueso Húmero llega al número 82

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En los años 90, hubo una época en que aparecieron no pocas revistas literarias. En las presentaciones, casi siempre se decía que el proyecto en cuestión pretendía seguir la línea de publicaciones como Amauta o Hueso Húmero. El tono con que era dicho nos hablaba de revistas antiguas que estaban dejando la posta a las nuevas generaciones de literatos. Lo curioso es que muchas de esas revistas jóvenes han desaparecido y Hueso Húmero, cuyo primer número es de 1979, sigue apareciendo. No hay mucho que discutir sobre su referencialidad. Es la mayor revista cultural del país.

Lo primero que llamó mi atención es el magnífico cuento de Guillermo Niño de Guzmán, “Las primeras luces”. Se nos presentan dos relatos en paralelo con un protagonista en común, Pedro Medina. En uno, Medina se encuentra en la selva, en plena guerra (que suponemos con Ecuador); y en el otro, tenemos las escenas de un recuerdo añorado por el protagonista. En ese presente convulso y la memoria, Niño de Guzmán consigue proyectar una gran tensión en el lector. ¿Acaso está roto anímicamente Medina? Lo cierto es que se trata del cuento de un maestro del que se puede aprender.

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Hueso Húmero 82. Imagen: Difusión.

Mario Montalbetti, uno de los directores de Hueso Húmero, escribe sobre el libro Son encantados de Javier Silva Meinel. Esta es una publicación con más de 150 fotografías del mayor fotógrafo del Perú en la actualidad. Analiza asimismo el poemario Esta canción no termina de salir de mi boca de Roxana Crisólogo. José A. Castro Urioste reseña Chucuito. Esta es la historia de Nicoló de Bruno Podestá; Diego García Sayán nos brinda un adelanto de su próximo libro sobre su bisabuelo Aurelio García y García, La travesía de un héroe; Rodrigo Quijano escribe de su padre Aníbal Quijano en “Los papeles de AQ”. De Aníbal Quijano se publica un texto inédito de 1964: “Palmayoj, comunidad cercada”. Cayre Alfaro Fonseca presenta el ensayo “Volver de la imagen a la imagen: apropiación visual de César Vallejo en el Perú”; y Natalia Consiglieri publica el artículo “Integradora y excluyente: el rol de la gastronomía en la urbanización Santa Cruz (Lima, Perú)”. A ellos, sumemos los cinco poemas de Mao Tsetung, a quien HH considera “antes que nada y sobre todo, un gran poeta”.

Mirko Lauer publica tres poemas: “Sullorqui”, “Una mañana de febrero (viñetas)” y “Recibo un cardigan”. Y Mario Montalbetti: “El animal divisor. VII conjeturas sobre Moby Dick”. La carátula, otro de los puntos que caracterizan a HH es el diseño, está hecha en base a un trabajo de Luz María Bedoya. Y especial atención al pequeño homenaje a Miles Davis; en este 2926 se celebra el centenario de su nacimiento. Este es un HH corto, pero potente.

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Dato:

La publicación está disponible en librerías. Precio: S/40.