MINJUS: Nombran viceministro a Juan Falconi, exabogado de Fuerza Popular que respaldó el indulto a Alberto Fujimori

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Continúan las designaciones en las carteras ministeriales. Este martes 4 de agosto, el Poder Ejecutivo oficializó la designación del abogado Juan Teodoro Falconi Gálvez en el puesto de viceministro de Justicia. La medida se concretó con la publicación de la resolución oficial en el diario El Peruano, norma que formaliza la salida de la abogada Shadia Valdez Tejada del cargo.

El texto normativo dispone en su primer artículo: "Designar al señor Juan Teodoro Falconi Gálvez en el puesto de viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, y la de Marco Antonio Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego encargado del despacho de Justicia.

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Trayectoria en el sector público

Falconi Gálvez lleva más de dos décadas en la administración estatal y ocupó diversos cargos de confianza. No es la primera vez que asume este despacho: en 2017 ejerció esta misma función viceministerial durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, periodo en el que Enrique Mendoza se desempeñaba como ministro de Justicia.

También presidió la Comisión de Gracias Presidenciales del MINJUS. El grupo de trabajo a su cargo evaluó y aprobó el expediente del indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, una investigación del portal OjoPúblico reveló que la junta médica evaluadora para otorgar el indulto incorporó al médico de Fujimori.

El informe también documentó visitas fuera del registro oficial al penal Barbadillo y una celeridad inusual en el trámite del beneficio. Frente a las críticas, Falconi defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo en su momento que la comisión actuó "conforme a los procedimientos normativos".

Posteriormente, en 2025, el funcionario asumió la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En febrero del año siguiente, José Jerí lo nombró como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional.

Defensa electoral de Fuerza Popular

El nuevo viceministro también ejerció la defensa legal de candidatos de Fuerza Popular. Durante las elecciones generales de 2016, el entonces personero legal y tesorero del partido naranja, Luis Mejía Lecca, acreditó a Falconi Gálvez como abogado del partido naranja ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Jurado Especial Electoral de Lima Centro.

En dicho proceso electoral, el partido lo contrató para defender al candidato a la reelección Gian Carlo Vacchelli, quien afrontaba un pedido de exclusión por regalar dinero en el programa de televisión “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Sobre esta labor, Falconi declaró en su momento: "Me tocó defenderlo y se logró que no lo retiren de las elecciones". Asimismo, asumió la defensa técnica del candidato fujimorista Israel Lazo Julca, denunciado por entregar una silla de ruedas en plena campaña.

El funcionario confirmó que el partido requirió sus servicios para esos casos específicos, aunque aclaró que no mantenía un vínculo de amistad con Mejía Lecca y sostuvo que en su trayectoria también defendió a políticos de otras bancadas, entre ellos a Julio Guzmán y a la excongresista Janet Sánchez.