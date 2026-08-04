HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko evalúa indulto a Toledo y ¿cómo enfrentará a el niño? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

MINJUS: Nombran viceministro a Juan Falconi, exabogado de Fuerza Popular que respaldó el indulto a Alberto Fujimori

Juan Falconi Gálvez asumió la defensa de Fuerza Popular ante el JNE en 2016 y presidió la Comisión de Gracias Presidenciales que recomendó el indulto a Alberto Fujimori en 2017.

MINJUS: Nombran viceministro a Juan Falconi, exabogado de Fuerza Popular que respaldó el indulto a Alberto Fujimori
MINJUS: Nombran viceministro a Juan Falconi, exabogado de Fuerza Popular que respaldó el indulto a Alberto Fujimori
Escuchar
Resumen
Compartir

Continúan las designaciones en las carteras ministeriales. Este martes 4 de agosto, el Poder Ejecutivo oficializó la designación del abogado Juan Teodoro Falconi Gálvez en el puesto de viceministro de Justicia. La medida se concretó con la publicación de la resolución oficial en el diario El Peruano, norma que formaliza la salida de la abogada Shadia Valdez Tejada del cargo.

Únete a nuestro canal de política y economía

El texto normativo dispone en su primer artículo: "Designar al señor Juan Teodoro Falconi Gálvez en el puesto de viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, y la de Marco Antonio Vinelli Ruiz, ministro de Desarrollo Agrario y Riego encargado del despacho de Justicia.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NIEGA REDUCIR FERIADOS Y PROBLEMAS EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Trayectoria en el sector público

Falconi Gálvez lleva más de dos décadas en la administración estatal y ocupó diversos cargos de confianza. No es la primera vez que asume este despacho: en 2017 ejerció esta misma función viceministerial durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, periodo en el que Enrique Mendoza se desempeñaba como ministro de Justicia.

También presidió la Comisión de Gracias Presidenciales del MINJUS. El grupo de trabajo a su cargo evaluó y aprobó el expediente del indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, una investigación del portal OjoPúblico reveló que la junta médica evaluadora para otorgar el indulto incorporó al médico de Fujimori.

El informe también documentó visitas fuera del registro oficial al penal Barbadillo y una celeridad inusual en el trámite del beneficio. Frente a las críticas, Falconi defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo en su momento que la comisión actuó "conforme a los procedimientos normativos".

Posteriormente, en 2025, el funcionario asumió la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En febrero del año siguiente, José Jerí lo nombró como jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional.

Defensa electoral de Fuerza Popular

El nuevo viceministro también ejerció la defensa legal de candidatos de Fuerza Popular. Durante las elecciones generales de 2016, el entonces personero legal y tesorero del partido naranja, Luis Mejía Lecca, acreditó a Falconi Gálvez como abogado del partido naranja ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Jurado Especial Electoral de Lima Centro.

En dicho proceso electoral, el partido lo contrató para defender al candidato a la reelección Gian Carlo Vacchelli, quien afrontaba un pedido de exclusión por regalar dinero en el programa de televisión “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Sobre esta labor, Falconi declaró en su momento: "Me tocó defenderlo y se logró que no lo retiren de las elecciones". Asimismo, asumió la defensa técnica del candidato fujimorista Israel Lazo Julca, denunciado por entregar una silla de ruedas en plena campaña.

El funcionario confirmó que el partido requirió sus servicios para esos casos específicos, aunque aclaró que no mantenía un vínculo de amistad con Mejía Lecca y sostuvo que en su trayectoria también defendió a políticos de otras bancadas, entre ellos a Julio Guzmán y a la excongresista Janet Sánchez.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

Ministro de Justicia confirma que se rechazó el último pedido de indulto para Pedro Castillo

LEER MÁS
Pedro Castillo seguirá en prisión: rechazan pedido de gracia presidencial a favor de exmandatario

Pedro Castillo seguirá en prisión: rechazan pedido de gracia presidencial a favor de exmandatario

LEER MÁS
Cada mes ingresan 150 adolescentes a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación

Cada mes ingresan 150 adolescentes a un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori anuncia el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y en el sistema de transporte

Keiko Fujimori anuncia el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y en el sistema de transporte

LEER MÁS
Oposición y oficialismo se pelean la comisión de Constitución y Justicia

Oposición y oficialismo se pelean la comisión de Constitución y Justicia

LEER MÁS
Poder Judicial condena a César Acuña a un año y medio de prisión suspendida

Poder Judicial condena a César Acuña a un año y medio de prisión suspendida

LEER MÁS
Juan Varillas, un juez con licencia para prevaricar

Juan Varillas, un juez con licencia para prevaricar

LEER MÁS
Keiko Fujimori anuncia que evaluará otorgar gracia presidencial a Alejandro Toledo

Keiko Fujimori anuncia que evaluará otorgar gracia presidencial a Alejandro Toledo

LEER MÁS
Asociación de Bibliotecólogos del Perú pide a Alberto Beingolea evitar "improvisaciones" en la jefatura de la BNP

Asociación de Bibliotecólogos del Perú pide a Alberto Beingolea evitar "improvisaciones" en la jefatura de la BNP

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025