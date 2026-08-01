Más de 1300 personas de la tercera edad vuelven a sonreír gracias a prótesis dental gratuita

Más de 1300 adultos mayores han vuelto a sonreír en Independencia.

Más de 1300 adultos mayores han vuelto a sonreír en Independencia.

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Luego de pasar años sin poder nutrirse adecuadamente por la falta de dentadura, problema que además de afectar su salud física también impactó en el bienestar emocional, la autoestima y conllevó a su exclusión social, adultos mayores en situación de vulnerabilidad recibieron una prótesis dental gratuita gracias al programa Volviendo a Sonreír de la Municipalidad de Independencia.

Quince vecinos adultos mayores recibieron una prótesis dental removible (completas o parciales) gracias al programa municipal que ya ha beneficiado a un total de 1.340 adultos mayores del distrito.

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Se han entregado 300 prótesis dentales en 2023, 330 en 2024 y 330 en 2025. Asimismo, durante 2026, con corte al mes de abril, se han entregado aproximadamente 380 prótesis dentales.

“No podía hablar bien, se metía el labio adentro y me molestaba. Ahora con mi dentadura voy a poder comer bien. Agradezco este apoyo que es importante para mí”, comentó María Toro Meza, de 80 años, una de las beneficiarias.

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Gracias a la alianza de los equipos odontológicos del Instituto San Pablo y la Municipalidad de Independencia, el proyecto Volviendo a Sonreír surge como respuesta concreta a una necesidad invisibilizada de la ausencia de atención en salud bucal, enmarcada en un enfoque de atención integral al adulto mayor.

El alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga Ramírez, destacó que Volviendo a Sonreír influye directamente en la calidad de vida de las personas adultas mayores. “Estamos muy satisfechos y alegres de que haya vecinos que sonríen como debe ser. Es importante invertir en el fierro y el cemento, pero también invertir en las personas. Los adultos mayores necesitan estar visualizados por las autoridades, por eso tenemos diversas actividades con ellos”, destacó.

Por su parte, Karina García Gamarra, gerenta de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad de Independencia, informó que los adultos mayores reciben además apoyo psicológico y nutricional de modo complementario y agradeció a las diversas instituciones, como universidades e institutos, que colaboran en el programa.

En la explanada de la Municipalidad de Independencia, los adultos mayores de este distrito recibieron información para afiliarse a la entrega de prótesis dentales adaptadas y seguras, así como información sobre el autocuidado, la higiene bucal y la asistencia a controles periódicos.