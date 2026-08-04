¿Tienes una hoja de laurel en casa? Descubre por qué muchas personas la guardan en la funda del celular

Una tendencia viral en TikTok e Instagram invita a colocar una hoja de laurel en la funda del celular, simbolizando prosperidad y enfoque en las metas diarias. | Foto: Gemini

Una tendencia viral en TikTok e Instagram invita a colocar una hoja de laurel en la funda del celular, simbolizando prosperidad y enfoque en las metas diarias. | Foto: Gemini

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En los últimos meses, una curiosa práctica se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok e Instagram: colocar una hoja de laurel dentro de la funda del celular. Para quienes siguen esta tradición, el gesto representa una forma de atraer prosperidad, mantener el enfoque en sus metas y reforzar sus intenciones diarias.

Aunque la costumbre ha despertado el interés de miles de usuarios, también ha generado preguntas sobre su verdadero significado. Mientras algunos la consideran un amuleto vinculado con la buena suerte, la ciencia ofrece una explicación diferente sobre los posibles beneficios de este tipo de rituales personales.

¿Por qué algunas personas colocan una hoja de laurel en la funda del celular?

La creencia tiene raíces en la antigüedad. En las civilizaciones de Grecia y Roma, el laurel era un símbolo de victoria, reconocimiento y éxito, por lo que se utilizaba para coronar a poetas, atletas y generales. Con el paso del tiempo, ese significado trascendió y pasó a formar parte de distintas tradiciones populares.

Hoy, quienes adoptan esta práctica explican que el teléfono móvil es uno de los objetos que más utilizan durante el día. Llevar allí una hoja de laurel les permite mantener presente un deseo, un proyecto o una meta personal, e incluso algunas personas escriben una palabra o una fecha sobre la hoja antes de guardarla.

¿Qué dice la ciencia sobre este ritual con el laurel?

Desde el punto de vista científico, no existe evidencia que demuestre que una hoja de laurel tenga la capacidad de atraer riqueza, suerte o nuevas oportunidades. Sin embargo, especialistas en psicología sostienen que los rituales cotidianos pueden influir de manera positiva en la motivación, disminuir la ansiedad y ayudar a organizar prioridades.

Más allá de su valor simbólico, el laurel es una planta ampliamente utilizada en la cocina y en la fitoterapia debido a sus compuestos antioxidantes y aceites esenciales. Si alguien decide llevar una hoja en la funda del celular, lo recomendable es que esté completamente seca, en buen estado y la reemplace cuando se deteriore para evitar que se deshaga dentro del dispositivo.