Científicos y autoridades de Sudáfrica emprenderán una intervención en la isla Marion para proteger su ecosistema marítimo, amenazado por ratones introducidos por humanos. | Ilustración LR/The Guardian/ChatGPT

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Científicos y autoridades ambientales alistan una intervención histórica en un remoto territorio subantártico bajo administración de Sudáfrica. El objetivo primordial es proteger un vital ecosistema marítimo, amenazado por un fenómeno biológico inusual que pone en riesgo el hábitat natural de los albatros.

El proyecto Mouse-Free Marion, junto al gobierno de la nación africana y BirdLife South Africa, prevé la erradicación de una plaga invasora introducida por el ser humano. "La conservación rara vez ofrece soluciones milagrosas, pero erradicar especies introducidas en islas es lo más parecido que tenemos", afirmó Anton Wolfaardt, director del plan.

¿Por qué los ratones atacan a los albatros en la isla Marion y cómo los erradicarán?

Los ratones domésticos introducidos por marineros en el siglo XIX dentro de la isla Marion mutaron su comportamiento hasta convertirse en agresivos carnívoros nocturnos. Los roedores embisten violentamente a los polluelos de aves marinas para morder la cabeza, el cuello y la espalda hasta causar la muerte de los ejemplares.

El calentamiento global impulsó una acelerada superpoblación de roedores, sumada a la escasez invernal de invertebrados que solían consumir. Esa falta de alimento empujó a la especie a cazar aves autóctonas que carecen de instinto defensivo por haber evolucionado sin amenazas terrestres. Por tal razón, las víctimas permanecen completamente inmóviles durante el proceso de incubación o protección de su descendencia, facilitando el consumo por parte de la plaga.

Para solucionar este desastre ecológico, el proyecto Mouse-Free Marion ejecutará el exterminio más grande del mundo mediante la dispersión inicial de cebos y una posterior fumigación masiva programada para el invierno austral de 2028. Una flotilla de helicópteros rastreará la geografía con precisión GPS para arrojar rodenticida sobre cada rincón del territorio. "Es un paso necesario para corregir los daños causados por el ser humano en el pasado", afirmó Wolfaardt.

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¿Por qué la conservación en la isla Marion es clave para las aves marinas?

La relevancia de la isla Marion trasciende las fronteras de Sudáfrica, ya que alberga alrededor del 50% de la población global de albatros errante y sirve como refugio para especies como el albatros de cabeza gris, de manto oscuro y de manto claro. Sin embargo, los científicos advierten que la presencia invasora de roedores amenaza con extinguir localmente a 19 de las 29 comunidades aviares en las próximas décadas, una crisis que se agrava con el brote de gripe aviar altamente patógena (H5N1).

Esa estrategia busca sanar un ecosistema afectado históricamente por animales introducidos. En 1949, la llegada de felinos para erradicar a las plagas causó la muerte de unas 450.000 aves anuales hasta su exterminio definitivo en 1991. Por ello, los especialistas destacan que eliminar hoy a los ratones constituye "la última pieza del rompecabezas" para devolver la estabilidad ambiental al territorio subantártico.

Proyectos similares demuestran la efectividad de estos planes cuando hay rigor técnico. Nueva Zelanda erradicó roedores en más de 300 territorios insulares mediante tecnología GPS y helicópteros, mientras Georgia del Sur logró un hito parecido. A pesar de que la dimensión y el aislamiento de Marion elevan la dificultad —pues basta la supervivencia de una pareja para frustrar el avance—, el equipo confía en que culminar la tarea representará "una de las mayores victorias de conservación logradas en una isla del planeta".