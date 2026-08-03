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Ferran Torres es 'ampayado' muy cariñoso con Ilia Topuria, luchador de artes marciales, y desata gran revuelo en redes sociales

Ferran Torres e Ilia Topuria fueron vistos compartiendo una noche en Ibiza. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y reavivaron el interés por la cercana relación que el delantero del Barcelona ha reconocido públicamente.

Ferrán Torres disfruta de una nueva fiesta en Ibiza y lo hace acompañado de Ilia Topuria. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Ferrán Torres disfruta de una nueva fiesta en Ibiza y lo hace acompañado de Ilia Topuria. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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El nombre de Ferran Torres volvió a ocupar un lugar destacado en las redes sociales luego de que comenzaran a circular fotografías y videos en los que aparece compartiendo una salida con Ilia Topuria durante su estancia en Ibiza. La difusión del material provocó una ola de comentarios entre los usuarios, especialmente porque las escenas muestran a ambos deportistas disfrutando de la noche con una evidente cercanía.

La repercusión llegó pocos días después de que Marcos Llorente respondiera a las especulaciones surgidas por unas imágenes en las que también se le veía abrazando y besando en la mejilla al atacante del FC Barcelona.

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Ferran Torres captado muy cercano a Ilia Topuria

Las imágenes difundidas muestran a Ferran Torres y Ilia Topuria compartiendo una noche de ocio en Ibiza, donde fueron grabados mientras conversaban, bailaban y disfrutaban de un ambiente distendido. La naturalidad con la que ambos interactúan llamó la atención de miles de usuarios, impulsando la rápida viralización de los videos en redes sociales como X y Reddit.

A partir de la difusión del contenido comenzaron a aparecer numerosas teorías sobre el contexto del encuentro. Algunas publicaciones aseguraban que ambos deportistas se encontraban en un establecimiento dirigido al público LGBTQ+, aunque esa información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial.

Tampoco existe un pronunciamiento de los protagonistas respecto al lugar ni sobre las versiones que surgieron tras la circulación de las imágenes.

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La vez que Ferran Torres aseguró que Ilia Topuria le cambió la vida

Más allá del revuelo generado en redes, la relación entre Ferran Torres e Ilia Topuria no es nueva. El delantero del FC Barcelona ha explicado públicamente que el campeón de artes marciales mixtas desempeñó un papel importante en el cambio de mentalidad que experimentó durante los últimos años, una transformación que él mismo bautizó como la mentalidad del tiburón.

En una entrevista concedida al creador de contenido Jordi Wild, el futbolista recordó el impacto que le produjo conocer al luchador antes de uno de sus combates. "Conecté con él desde el primer momento. Antes del combate me dijo: 'Este del primer round no pasa'. Ahí pensé: 'Uf... yo quiero ser como él'. Fui siendo un Ferran y volví siendo otro", relató.

A partir de esa experiencia, Torres explicó que decidió modificar por completo su rutina de preparación. Según sus propias palabras, pidió a su preparador físico realizar doble sesión diaria, solicitó a su nutricionista perder tres kilos y acordó con su fisioterapeuta ampliar el tiempo de recuperación.

"No era algo negociable. Lo que te hace seguir en la élite es la disciplina y la constancia; la motivación solo va por días y no te lleva al objetivo grande", afirmó.


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