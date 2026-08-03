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Ya empezó el pago de Pensión 65 a más de 824.000 adultos mayores: así puedes cobrar en agosto el subsidio de S/350 del Estado

El aplicativo Yachaq permite a los ciudadanos verificar si son beneficiarios de Pensión 65, ingresando su DNI y acceso a información sobre requisitos y preguntas frecuentes.

Más de 824.000 adultos mayores en pobreza extrema comienzan a cobrar desde hoy la subvención bimestral de S/350 del programa Pensión 65, a través del Banco de la Nación.
Más de 824.000 adultos mayores en pobreza extrema comienzan a cobrar desde hoy la subvención bimestral de S/350 del programa Pensión 65, a través del Banco de la Nación. | Foto: Andina/El Peruano/Composición LR
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Más de 824.000 adultos mayores en situación de pobreza extrema ya pueden cobrar desde este lunes 3 de agosto la subvención bimestral de S/350 que entrega el programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El pago se realiza a nivel nacional a través del Banco de la Nación, mediante agencias, cajeros Multired y agentes corresponsales.

El programa informó que más de 700.000 beneficiarios cuentan con una tarjeta de débito del Banco de la Nación, lo que les permite retirar el dinero sin necesidad de trasladarse a otras localidades. Con ello, se busca facilitar el acceso al subsidio y promover la inclusión financiera de los usuarios.

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¿Cómo cobrar el subsidio de Pensión 65 en agosto?

Los beneficiarios pueden retirar los S/350 en cualquier agencia del Banco de la Nación, cajero Multired o agente corresponsal autorizado. El uso de la tarjeta de débito permite acceder al dinero de manera más rápida y cercana, evitando desplazamientos innecesarios.

El Midis también desarrolla campañas de tarjetización y capacitaciones en diferentes regiones del país para enseñar a los usuarios el uso correcto de la tarjeta y recordar la importancia de mantener en reserva la clave secreta. Esta estrategia busca fortalecer la inclusión financiera de los adultos mayores que forman parte del subsidio.

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Aplicativo Yachaq permite verificar si eres beneficiario de Pensión 65

Pensión 65 recordó que los ciudadanos pueden consultar si forman parte del programa mediante el aplicativo Yachaq, disponible para dispositivos Android y también en su versión web. Para realizar la consulta solo se necesita ingresar el número de DNI del adulto mayor, completar el código de verificación y seleccionar la opción "Buscar".

La plataforma también brinda información sobre los requisitos para solicitar la afiliación al programa, responde preguntas frecuentes y está disponible en castellano, quechua y aimara.

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