Dictan prisión preventiva contra policía acusado de exigir dinero durante falsa intervención en Nuevo Chimbote

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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa declaró fundado el pedido de prisión preventiva por nueve meses contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Junior Julmer Asencios Benancio (44), investigado por la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado. En la misma resolución, el suboficial Antoni Gabriel Solís Morillo (30) y el abogado Alejandro Jesús Escajadillo Díaz (33) afrontarán el proceso bajo la medida de comparecencia con restricciones.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios imputó a los tres investigados haber simulado un operativo policial en el depósito informal de gas de César Augusto López Ballena, con el fin de intimidarlo y exigirle dinero a cambio de no detenerlo.

Según la tesis fiscal, el pasado 25 de junio los efectivos llegaron al establecimiento de la víctima, ubicado en la urbanización Sol de las Praderas, en el distrito de Nuevo Chimbote. En el lugar, el abogado Alejandro Escajadillo simuló comprar un balón de gas; en ese momento, los dos policías ingresaron violentamente manifestando que se trataba de una intervención e indicando falsamente que Escajadillo era un fiscal.

De esta manera, se apoderaron de dos balones de gas y amenazaron al propietario exigiéndole la suma de 5000 soles a cambio de no denunciarlo por la venta clandestina de combustible. Asencios Benancio fue identificado como la persona que solicitó el dinero y que exigió una transferencia de 1050 soles como adelanto.

La llegada de un familiar de la víctima provocó que los agentes y el supuesto fiscal se retiraran del inmueble al percatarse de que estaban siendo grabados en video. Posteriormente, los suboficiales redactaron un parte de ocurrencias en el que afirmaban haber acudido a la zona tras ser alertados sobre la presencia de personas armadas, asegurando que solo se acercaron a la vivienda del denunciante para consultar si había observado alguna actividad sospechosa.

Tras la evaluación de los elementos de convicción presentados en la audiencia, el juez Alex Alegre Arangurí ordenó el internamiento preventivo de Junior Asencios Benancio en el establecimiento penitenciario, mientras que dispuso comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica de siete mil soles para los otros dos imputados.