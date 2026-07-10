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Golpe a la minería ilegal: destruyen 10 dragas, nueve embarcaciones y dos campamentos en Loreto

La intervención, realizada en la cuenca del río Nanay, forma parte de una serie de operativos ejecutados en los últimos 15 días contra la actividad ilícita.

La Marina de Guerra del Perú realizó un operativo exitoso contra la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, destruyendo diez balsas draga y varias embarcaciones en Loreto.
La Marina de Guerra del Perú realizó un operativo exitoso contra la minería ilegal en la cuenca del río Nanay, destruyendo diez balsas draga y varias embarcaciones en Loreto. | Andina
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La Marina de Guerra del Perú destruyó 10 balsas draga, nueve embarcaciones y dos campamentos utilizados para la extracción ilegal de oro durante un operativo realizado en la cuenca del río Nanay, en la región Loreto. La intervención forma parte de las acciones desplegadas por el Gobierno en los últimos 15 días para combatir esta actividad ilícita en la Amazonía.

El operativo fue ejecutado por la Jefatura del Distrito de Capitanías N.° 5 de la Marina de Guerra, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales N.° 3 y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA-Maynas). La infraestructura intervenida se encontraba en las inmediaciones de los centros poblados de Alvarenga y Puca Urco.

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Afectación ambiental por minería ilegal

De acuerdo con las autoridades, las dragas, embarcaciones y campamentos eran empleados para la extracción ilegal de oro en la cuenca del río Nanay, una zona afectada por el avance de esta actividad, que genera impactos ambientales y contamina los cuerpos de agua.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan debilitar la capacidad logística y económica de las redes dedicadas a la minería ilegal y reforzar la protección de los ecosistemas amazónicos afectados por esta actividad.

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Operativos dejaron pérdidas por más de S/3 millones

El Gobierno informó que las intervenciones ejecutadas en Loreto y Madre de Dios en los últimos 15 días provocaron pérdidas estimadas en S/3.019.555 para las organizaciones dedicadas a la minería ilegal.

Como parte de este balance, también se incluyó el operativo realizado en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata (Madre de Dios), donde agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional detuvieron a 21 presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la minería ilegal.

Durante esa intervención, la Policía incautó un arsenal compuesto por 19 fusiles, ocho pistolas, 10 granadas y abundante munición, armamento que, según las investigaciones, era utilizado para proteger las operaciones ilícitas de la organización.

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