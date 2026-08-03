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Corte de Tumbes llevó servicios de justicia itinerante y orientación legal a Casitas

La Corte Superior de Justicia de Tumbes llevará a cabo una “Campaña de Difusión de Derechos y Justicia Itinerante” el 22 de julio en el distrito de Casitas.

El evento tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a la ciudadanía. Foto: difusión.
El evento tiene como objetivo acercar los servicios de justicia a la ciudadanía. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizarón este miércoles 22 de julio la “Campaña de Difusión de Derechos y Justicia Itinerante” en la plazuela del distrito de Casitas, con el propósito de acercar los servicios de justicia a la ciudadanía y fortalecer el conocimiento de sus derechos.

PUEDES VER: Corte de Tumbes participa en el I Congreso de Justicia Itinerante | tumbes | La República

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Durante la jornada, personal de la institución brindarón información y orientación a los pobladores sobre los mecanismos disponibles para acceder al sistema de justicia, absolverá consultas y dará a conocer los servicios que ofrece el Poder Judicial, especialmente a las personas que enfrentan dificultades para trasladarse hasta las sedes judiciales.

Esta actividad permitirá fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial y la comunidad, mediante una intervención territorial orientada a reducir las barreras de acceso a la justicia y promover una atención cercana, inclusiva y oportuna.

PUEDES VER: Ruta de la Flagrancia: Corte de Tumbes promueve prevención del delito | tumbes | La República

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Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de llevar la justicia al encuentro de las personas y garantizar que la población conozca los canales institucionales disponibles para la protección y defensa de sus derechos.

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