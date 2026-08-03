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ODANC Tumbes capacita a subprefectos y jueces de paz en prevención de delitos de corrupción

La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Tumbes realizó una mesa de trabajo para capacitar a subprefectos y jueces de paz en la prevención de la corrupción.

El evento, inaugurado por el Dr. José Luis Troya Acha, busca fortalecer la ética y la responsabilidad en el servicio público. Foto: difusión.
El evento, inaugurado por el Dr. José Luis Troya Acha, busca fortalecer la ética y la responsabilidad en el servicio público. Foto: difusión.
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La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Tumbes (ODANC Tumbes) organizó una mesa de trabajo dirigida a subprefectos y jueces de paz de las distintas comunidades de la región, con el propósito de fortalecer sus conocimientos sobre la prevención y sanción de los actos de corrupción en la administración pública.

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Durante la actividad se desarrolló la capacitación denominada “Delitos de corrupción de funcionarios en la administración pública”, a cargo del Dr. Jaime Igor Elías Lequernaque, juez especializado en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

En su exposición, el magistrado explicó los principales delitos relacionados con el ejercicio indebido de la función pública, así como las responsabilidades que pueden generarse cuando una autoridad o servidor utiliza su cargo en beneficio propio o de terceros. Asimismo, destacó la importancia de actuar con transparencia, probidad y respeto a la normativa vigente.

PUEDES VER: Ruta de la Flagrancia: Corte de Tumbes promueve prevención del delito | tumbes | La República

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La jornada contó con la participación del Dr. José Luis Troya Acha, jefe de la ODANC Tumbes, quien, durante la inauguración, señaló que la corrupción puede presentarse en diferentes ámbitos de la sociedad, tanto públicos como privados, por lo que resulta necesario promover espacios de capacitación que contribuyan a formar una cultura de integridad entre las autoridades y los servidores públicos.

Mediante estas actividades, reafirmamos nuestro compromiso de promover una actuación ética, transparente y responsable en el servicio público, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones del sistema de justicia.

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