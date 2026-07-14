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El "Trío de Eclipses" empieza en agosto: el histórico fenómeno que convertirá el día en noche por más de dos minutos, ¿se podrá ver en Perú?

La franja del eclipse abarca Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una zona de Portugal, con una duración que superará los 2 minutos en algunas áreas.

El próximo eclipse que será visible en América es el anular del 6 de febrero de 2027. Recuerda usar lentes certificados para observar eclipses y evitar daños oculares.
El próximo eclipse que será visible en América es el anular del 6 de febrero de 2027. Recuerda usar lentes certificados para observar eclipses y evitar daños oculares. | Foto: NASA/Difusión/Composición LR
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El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de 2026. Durante este fenómeno, la Luna se alineará entre la Tierra y el Sol, bloqueará completamente la luz solar en algunas zonas del planeta y provocará que el cielo se oscurezca por unos minutos en pleno día.

De acuerdo con la información difundida por la NASA, la visibilidad del eclipse estará restringida a un grupo de países y no incluirá al Perú. Mientras millones de personas podrán seguir el evento desde determinadas regiones de Europa y otras partes del mundo, en territorio peruano no será posible observarlo.

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Un globo terráqueo, centrado en el Atlántico Norte, muestra parte del hemisferio occidental, incluyendo partes de América del Norte y del Sur, Europa y África. Una banda roja y curva se extiende desde el norte de Rusia, cerca del Polo Norte, sobre partes de Groenlandia e Islandia, a través del Atlántico Norte y por partes de España. Óvalos amarillos aparecen periódicamente dentro de la banda roja. Una cuadrícula de líneas verdes, que van aproximadamente de norte a sur, y líneas amarillas, que van aproximadamente de oeste a este, cubre gran parte del resto del hemisferio. Las líneas verdes muestran tiempos y las líneas amarillas muestran porcentajes. Los bordes izquierdo, superior y derecho de la cuadrícula están bordeados por un gran bucle naranja en forma de ocho con una línea azul que atraviesa su centro.

Mapa en el que se podrá visualizar el eclipse solar total del 12 de agosto en algunas regiones del planeta. Foto: NASA

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¿En qué países será visible el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026?

Según la NASA, la franja de totalidad del eclipse atravesará Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. En estos lugares será posible observar cómo la Luna cubre completamente el disco solar durante la fase máxima del fenómeno, cuya duración llegará a superar los dos minutos en algunos sectores.

Fuera de esa trayectoria, el eclipse podrá apreciarse de manera parcial en distintas regiones de Europa, África, América del Norte, además de áreas del océano Atlántico, el océano Ártico y el océano Pacífico. España será uno de los países con mejores condiciones para seguir este evento, que además marcará el inicio del denominado 'Trío de Eclipses', una secuencia de tres grandes eclipses solares que también incluirá fenómenos en 2027 y 2028.

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¿Por qué el eclipse solar total no podrá observarse desde Perú y cuándo será el próximo visible?

El mapa oficial de visibilidad elaborado por la NASA indica que el territorio peruano quedará fuera de las zonas desde donde podrá apreciarse el eclipse, ya sea en su fase total o parcial. Por ello, quienes se encuentren en el país no podrán seguir este acontecimiento astronómico de forma directa.

No obstante, el siguiente gran evento solar sí será visible desde el continente americano. Se trata del eclipse solar anular programado para el 6 de febrero de 2027, que podrá observarse desde distintas zonas de América. Para cualquier eclipse solar, los especialistas recuerdan que nunca debe mirarse el Sol sin protección adecuada. La observación segura requiere el uso de lentes certificados para eclipses o métodos indirectos, como un proyector estenopeico, y los equipos ópticos deben contar con filtros solares especialmente diseñados para este tipo de fenómenos.

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