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Ciencia

Un eclipse solar nos tendrá en oscuridad durante más de 6 minutos: el más largo hasta 2114 y será visible muy pronto

Este espectáculo celestial ocurre cuando la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta.

Un eclipse solar total será visible desde África hasta Europa Foto: Unplash/Jongsun Lee
Un eclipse solar total será visible desde África hasta Europa Foto: Unplash/Jongsun Lee
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El eclipse solar total está previsto para el 2 de agosto de 2027 y será uno de los más largos del siglo. Durante este fenómeno, el día se oscurecerá por seis minutos y 23 segundos. El último de este tipo y de larga duración ocurrió el 22 de julio de 2009, cuando Asia quedó en oscuridad durante siete minutos.

Este evento ocurrirá en una época del año con condiciones favorables para su observación, ya que se espera muy poca nubosidad en los países que formarán parte de su trayectoria, lo que aumentará las posibilidades de verlo sin mayores inconvenientes.

¿En qué países se podrá ver el eclipse solar más largo?

El fenómeno comenzará sobre el océano Atlántico, atravesará el estrecho de Gibraltar y recorrerá el norte de África, desde Marruecos y Argelia hasta Túnez y el norte de Libia. Luego continuará por Oriente Medio, pasando por el Alto Egipto y el valle del Nilo, el suroeste de Arabia Saudí, el oeste de Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de finalizar en el océano Índico. La máxima duración se registrará al sur de Luxor, en Egipto, donde la totalidad superará los seis minutos.

Aunque la franja principal no cruzará Europa, el evento sí será visible desde el sur de España. Las ciudades de Cádiz y Málaga serán los únicos puntos del continente donde se vivirá la oscuridad total, con duraciones de dos minutos y 55 segundos y un minuto y 53 segundos, respectivamente.

¿Cuál es el siguiente eclipse solar?

Como referencia, el eclipse total del 8 de abril de 2024 alcanzó cuatro minutos y 28 segundos en su punto máximo sobre América del Norte, mientras que el de 1991 llegó a seis minutos y 53 segundos. El de agosto de 2027 será el más extenso previsto hasta el año 2114, de acuerdo con Space.com.

Este evento astronómico no será el siguiente de este tipo. Antes, el 12 de agosto de 2026, se podrá observar el eclipse más extremo del año desde España, Rusia, Islandia y parte de Portugal, con una duración máxima de dos minutos y 18 segundos.

¿El eclipse del siglo se podrá ver desde América?

El fenómeno de 2027 no será visible en América. Sin embargo, el 14 de noviembre de 2031 se producirá otro eclipse solar que se observará de forma parcial desde Estados Unidos hasta el norte de Chile, mientras que Panamá será el único país donde podrá verse en su totalidad, según Time and Date.

¿Cómo ver un eclipse solar de forma segura?

Para ver un eclipse solar, una de las principales recomendaciones es usar unas gafas especiales, conocidas como 'anteojos para eclipses', que deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, según la NASA.

Conseguir estos lentes puede no ser muy accesible, por lo que hay otras opciones. Una de ellas es fabricar un proyector estenopeico a partir de materiales que pueden encontrarse en casa.

Otra forma recomendada para ver el eclipse, que no requiere tanta preparación, es utilizar un colador y ubicarse en un espacio abierto. Esta técnica improvisada consiste en ponerse de espaldas al sol con el colador, frente a una superficie clara o cubierta con papel o cartulina blanca. Con ello, el eclipse puede verse reflejado en la superficie a través de los agujeros.

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