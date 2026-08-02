Cuidado con el "falso verano" en Lima: EsSalud advierte que el calor invernal no frena enfermedades respiratorias

EsSalud recomienda medidas preventivas, como mantener actualizado el esquema de vacunación y reforzar la higiene y ventilación. | Foto: Andina/Composición LR

EsSalud recomienda medidas preventivas, como mantener actualizado el esquema de vacunación y reforzar la higiene y ventilación. | Foto: Andina/Composición LR

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Aunque Lima y otras ciudades de la costa registran temperaturas inusualmente altas para el invierno, especialistas de EsSalud advirtieron que este escenario no reduce el riesgo de enfermedades respiratorias. Por el contrario, señalaron que los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, sumados al incremento de la humedad, favorecen la circulación de virus, especialmente entre niños y adultos mayores.

El pronunciamiento se da en medio de un invierno atípico, marcado por temperaturas muy por encima de los valores habituales. De acuerdo con información difundida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en La Molina se alcanzó una temperatura máxima de 29,4 °C, un registro 10,1 grados superior al promedio histórico de julio.

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¿Por qué el calor no elimina el riesgo de enfermedades respiratorias?

La doctora Luz Angélica Pecho Sánchez, jefa del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, explicó que las altas temperaturas no impiden la circulación de virus respiratorios.

Según la especialista, los niños son más vulnerables porque su sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo, mientras que los adultos mayores presentan una disminución natural de sus defensas debido al envejecimiento, lo que incrementa el riesgo de contraer infecciones.

¿Qué medidas recomienda EsSalud durante este invierno cálido?

EsSalud recomendó acudir a un establecimiento de salud si un niño o un adulto mayor presenta fiebre persistente, dificultad para respirar o síntomas respiratorios que no mejoran.

Asimismo, recordó la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación contra la influenza y el neumococo, además de reforzar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, una alimentación balanceada y la ventilación de los ambientes.

La especialista enfatizó que, aunque las temperaturas sean propias del verano, los virus respiratorios continúan circulando, por lo que las medidas de prevención siguen siendo fundamentales para proteger a la población más vulnerable.