EsSalud reconoce la existencia de recetas pendientes para pacientes asegurados y anuncia un plan de regularización para atender tratamientos atrasados de manera inmediata. | Difusión

EsSalud reconoce la existencia de recetas pendientes para pacientes asegurados y anuncia un plan de regularización para atender tratamientos atrasados de manera inmediata. | Difusión

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La Red Prestacional Sabogal de EsSalud reconoció que aún existen pacientes asegurados con recetas pendientes de meses anteriores y anunció la ejecución inmediata de un plan de regularización para atender estos tratamientos. El pronunciamiento se produjo tras los cuestionamientos de asegurados sobre la entrega de medicamentos.

A través de un comunicado publicado este sábado 25 de julio, la institución aseguró que, tras recientes gestiones logísticas, logró “restablecer el abastecimiento general de medicamentos e insumos estratégicos” y que actualmente cuenta con el stock necesario para cubrir la demanda de sus establecimientos.

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Sin embargo, la propia Red Sabogal admitió que todavía hay pacientes que esperan la entrega de medicamentos correspondientes a recetas emitidas en meses anteriores. La institución señaló que comprende el malestar de los asegurados y anunció medidas para atender con prioridad los tratamientos continuos que se encuentran pendientes.

EsSalud reconoce recetas pendientes desde meses anteriores

Como parte de las acciones anunciadas, la Red Sabogal dispuso la ejecución inmediata de un plan de regularización en las farmacias de todos sus centros médicos y establecimientos de atención primaria. Entre los locales mencionados se encuentra el CAP III Negreiros.

El objetivo, según EsSalud, es priorizar la entrega de los tratamientos continuos pendientes. La medida evidencia que, pese a la afirmación de la institución sobre la recuperación del abastecimiento general, aún existe una acumulación de recetas que no fueron atendidas oportunamente.

La entidad no precisó en el comunicado cuántos pacientes se encuentran afectados, cuántas recetas permanecen pendientes ni desde qué fecha se arrastra el problema. Tampoco detalló qué medicamentos o insumos estuvieron involucrados en las demoras de entrega.

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Ordenan atención prioritaria para pacientes con recetas rezagadas

Para acelerar la atención de estos casos, EsSalud informó que instruyó a las direcciones y jefaturas de farmacia de cada establecimiento a brindar atención presencial prioritaria a los pacientes con recetas rezagadas.

La medida busca optimizar el flujo de entrega y, según la institución, evitar que los asegurados dependan exclusivamente de los canales virtuales para resolver sus casos. Es decir, los pacientes con tratamientos pendientes podrán acudir directamente a las farmacias de los establecimientos para recibir atención prioritaria.

La Red Sabogal sostuvo que continuará mejorando sus procesos de atención y distribución con el objetivo de que los pacientes reciban sus tratamientos de manera oportuna. No obstante, el comunicado no establece un plazo concreto para culminar la regularización de todas las recetas pendientes.