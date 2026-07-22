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EsSalud lanza app para sacar citas médicas virtuales desde el celular: consultas estarán disponibles en solo 7 días

EsSalud Digital le permitirá a los usuarios elegir médico, fecha y horario de consulta, además de recibir recordatorios automáticos, posicionando a la institución a la vanguardia de la telesalud.

La nueva herramienta abarca diversas especialidades médicas y promete reducir significativamente los tiempos de espera, superando las 5,000 atenciones mensuales, según EsSalud.
La nueva herramienta abarca diversas especialidades médicas y promete reducir significativamente los tiempos de espera, superando las 5,000 atenciones mensuales, según EsSalud. | Foto: composición LR
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Los asegurados de EsSalud ya podrán gestionar citas médicas virtuales desde un teléfono celular o una computadora gracias al lanzamiento de EsSalud Digital, una plataforma que busca agilizar el acceso a la atención médica en el país. Con esta herramienta, los usuarios podrán obtener una teleconsulta en un plazo máximo de siete días, según la disponibilidad del servicio, sin necesidad de acudir previamente a un establecimiento de salud.

La nueva plataforma fue presentada el 21 de julio por el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, como parte de la estrategia para fortalecer la atención primaria y ampliar el acceso a los servicios de salud mediante herramientas digitales. La iniciativa también apunta a reducir las dificultades que enfrentan los asegurados para recibir atención médica, especialmente quienes viven lejos de los centros asistenciales.

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¿Cómo funciona la nueva app de EsSalud para programar citas médicas virtuales?

EsSalud Digital permitirá que cada asegurado programe su atención de manera directa desde un dispositivo con acceso a internet. A través de la aplicación, el usuario podrá revisar la disponibilidad de profesionales, seleccionar al médico de su preferencia, escoger la fecha y el horario que mejor se adapte a sus necesidades y confirmar la cita sin depender de la asignación realizada por un establecimiento de salud.

Además de las consultas en medicina familiar y medicina general, la plataforma incluye el acceso a distintas especialidades médicas, servicios de diagnóstico por imágenes, referencias y la emisión de descansos médicos, entre otros procedimientos. Para mejorar el cumplimiento de las citas, el sistema enviará recordatorios automáticos con 48 y 24 horas de anticipación.

EsSalud Digital permitirá que cada asegurado programe su atención de manera directa.

EsSalud Digital permitirá que cada asegurado programe su atención de manera directa.

EsSalud Digital permitirá elegir médico, fecha y horario de la teleconsulta

Durante la presentación de la plataforma, Jaime Moreno destacó que esta modalidad permitirá reducir considerablemente el tiempo de espera para acceder a una consulta médica. Según indicó, mientras anteriormente una cita podía demorar entre tres y cuatro meses, ahora el objetivo es que los asegurados obtengan atención en un máximo de siete días, de acuerdo con la disponibilidad del servicio. La institución también espera superar las 5.000 atenciones mensuales mediante esta nueva modalidad.

En el marco del lanzamiento, el titular de EsSalud recorrió el Centro Nacional de Telemedicina (Cenate), donde verificó el funcionamiento de las salas desde las que médicos atienden a pacientes de distintas regiones del país. También visitó el Observatorio del Cenate, encargado de supervisar en tiempo real las consultas y la actividad asistencial. En lo que va de 2026, EsSalud ha registrado 806,700 atenciones de telesalud, entre ellas 398,366 teleconsultas médicas y 269,806 teleapoyos al diagnóstico, con cobertura en 24 especialidades médicas.

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