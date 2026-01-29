HOYSuscripcion LR Focus

Volcán Sabancaya registró explosión de cenizas que alcanzó 3.400 metro de altura y genera alerta naranja en Arequipa, según IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha emitido una alerta de dispersión de cenizas y realiza un monitoreo constante del volcán Sabancaya.

El IGP emitió la alerta tras la explosión en el volcán Sabancaya
El IGP emitió la alerta tras la explosión en el volcán Sabancaya | Composición LR | IGP

El volcán Sabancaya registró una explosión moderada alrededor de las 7:18 a. m. del jueves 29 de enero, lo que generó una columna de cenizas que alcanzó aproximadamente los 3.400 metros de altura, con dispersión hacia el distrito de Huanca y los centros poblados aledaños. Este suceso corresponde al comportamiento esperado de su proceso eruptivo actual, dentro del nivel de alerta naranja, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM).

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, indicó que, tras la erupción, se emitió una alerta de dispersión de cenizas para informar de manera clara y precisa sobre la evolución del volcán. Añadió que el seguimiento se realiza de manera permanente desde el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL-IGP), el cual monitorea las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

lr.pe
IGP realiza un monitoreo constante de la actividad del volcán Sabancaya. Foto: IGP

IGP realiza un monitoreo constante de la actividad del volcán Sabancaya. Foto: IGP

Nueva explosión no significa un riesgo

Tavera informó que esta explosión no representa una variación significativa en la actividad del volcán. Asimismo, precisó que la alerta emitida tiene como fin informar a la población sobre la situación en tiempo real. De acuerdo con el Dr. Marco Rivera, director del Observatorio Vulcanológico Nacional del IGP, el volcán Sabancaya es uno de los más activos del país, y las explosiones son frecuentes.

Asimismo, indicó que la emisión intermitente de cenizas, gases y vapor de agua corresponde a procesos normales dentro de su estado eruptivo actual. Por ello, el IGP exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades locales."

