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UEFA pierde la confianza en Gianni Infantino y pide a la FIFA su renuncia

El organismo europeo endureció su postura tras el fracaso del proyecto para vender parte de los derechos comerciales del Mundial. La crisis deja al presidente de la FIFA en su momento más delicado desde que asumió el cargo.

UEFA endureció su postura contra Gianni Infantino tras el fracaso del proyecto para vender parte de los derechos comerciales del Mundial.
UEFA endureció su postura contra Gianni Infantino tras el fracaso del proyecto para vender parte de los derechos comerciales del Mundial. | AFP
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La UEFA elevó la presión sobre Gianni Infantino luego de que la FIFA retirara el polémico proyecto para vender una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversores privados. De acuerdo con el diario británico The Telegraph, el organismo europeo considera que el presidente de la FIFA perdió la confianza del fútbol continental y que es necesario un cambio de liderazgo para recuperar la credibilidad de la institución.

¿Por qué la UEFA perdió la confianza en Gianni Infantino?

El conflicto se originó por la propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que concentraría los principales activos comerciales de la FIFA y permitiría vender alrededor del 20% de ellos a fondos de inversión. El proyecto, valorizado en unos 20.000 millones de dólares, prometía generar mayores ingresos para las federaciones afiliadas, pero recibió duras críticas por la falta de transparencia con la que fue elaborado.

La fuerte oposición de la UEFA, sumada al rechazo de otras confederaciones y de altos dirigentes de la propia FIFA, obligó a Infantino a dar marcha atrás. El titular del máximo organismo del fútbol mundial anunció el retiro definitivo de la iniciativa al reconocer que la propuesta había provocado una profunda división entre las asociaciones miembro y amenazaba con fracturar la gobernanza del fútbol internacional.

¿Qué puede pasar con Gianni Infantino tras la crisis en la FIFA?

Pese a la decisión, la UEFA considera que el daño institucional ya está hecho. Según The Telegraph, la organización entiende que la confianza en Infantino quedó seriamente comprometida y reclama una reforma profunda en la forma en que se toman las decisiones dentro de la FIFA. El medio británico también señala que varios dirigentes europeos creen que el actual presidente debería dejar el cargo y abrir paso a una nueva etapa en el organismo.

La crisis representa el mayor desafío político para Gianni Infantino desde que fue elegido presidente de la FIFA en 2016. Aunque mantiene respaldo en distintas federaciones de Asia, África y América, el quiebre con la UEFA podría marcar un punto de inflexión en su gestión y abrir un nuevo escenario de cara a las próximas elecciones del máximo organismo del fútbol mundial.

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