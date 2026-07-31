Ni 15 días ni un mes: expertos revelan cada cuánto debes lavar las sábanas para mantener la cama libre de ácaros

La limpieza en dormitorio es muy importante si se busca eliminar los ácaros. | Foto: Magnific

La limpieza en dormitorio es muy importante si se busca eliminar los ácaros. | Foto: Magnific

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Muchas personas creen que durante el invierno es posible espaciar el lavado de las sábanas porque las bajas temperaturas reducen la sudoración nocturna. Sin embargo, especialistas en higiene del hogar advierten que la ropa de cama continúa acumulando humedad, restos de piel y otros residuos que favorecen la presencia de ácaros.

Estos microorganismos habitan principalmente en colchones, almohadas y textiles del dormitorio. Aunque suelen pasar desapercibidos, pueden provocar congestión nasal, estornudos, picazón y otras reacciones alérgicas en personas sensibles, por lo que mantener una rutina de limpieza resulta fundamental para cuidar la salud.

¿Cada cuánto debes lavar las sábanas para eliminar los ácaros?

Los expertos recomiendan cambiar y lavar las sábanas una vez por semana, incluso durante los meses más fríos. Esta frecuencia ayuda a disminuir la acumulación de alérgenos, células muertas y partículas que permanecen atrapadas entre las fibras del tejido.

Aunque el cuerpo pierde menos líquidos mientras duerme en invierno, sigue liberando humedad de manera constante. Además, el uso de mantas y la escasa ventilación del dormitorio crean un ambiente favorable para la proliferación de estos diminutos organismos.

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¿Cómo reducir la presencia de ácaros en la cama?

Los especialistas aconsejan lavar la ropa de cama con agua caliente cuando el material lo permita y asegurarse de que quede completamente seca antes de volver a utilizarla. También recomiendan ventilar la habitación diariamente, limpiar con frecuencia las fundas de almohadas, las mantas y aspirar el colchón de forma periódica.

Otra práctica beneficiosa consiste en no hacer la cama inmediatamente después de levantarse, permitiendo que la humedad acumulada durante la noche se evapore. Mantener una limpieza constante del dormitorio, junto con el cuidado de almohadas y protectores, contribuye a crear un espacio más saludable y a disminuir la exposición a los alérgenos.